La semana clave de Guido Rodríguez y las reveladoras pistas por parte del Betis

El mediocentro argentino se encuentra por fin de vacaciones después de volver a lucirse, esta vez con Argentina, y debe reflexionar sobre su futuro. De su decisión está pendiente Paul Akouokou y Wilmar Barrios y Marc Roca no saben nada del Betis

Guido Rodríguez por fin disfruta de unas merecidas vacaciones tras ser unos de los últimos futbolistas del Real Betis en permanecer compitiendo. El mediocentro defensivo, uno de los jugadores que más miradas acapara en este mercado estival de fichajes, viene de sumar a la Copa del Rey conquistada con los verdiblancos la 'Finalissima' -título simbólico pero no por ello menos relevante- que enfrentó a Argentina y a Italia en un duelo hegemónico entre los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa que sonrió a los albicelestes por un marcador de 0-3.



En ese mediático Italia-Argentina disputado en el majestuoso estadio de Wembley (Londres), Guido Rodríguez relució aún más en el escaparate siendo titular en el once de Lionel Scaloni y realizando una completísima actuación, manteniendo la espectacular línea de regularidad que ha mostrado desde su llegada al Betis en el mercado invernal de 2020 y que justifica el intereses de numerosos clubes europeos en hacerse con sus servicios. Atlético de Madrid y Juventus, entre muchos otros, han amagado con presentar ofertas, pero ni éstas han llegado a las oficinas del Benito Villamarín ni la cuantía de la que hablan diversos medios sería suficientes para contratarle.



Hasta ahora, mientras su nombre daba para que corrieran ríos de tinta, se ha mantenido ajeno y concentrado plenamente en los partidos con su selección. El último, en Pamplona el pasado día 5 contra Estonia con repoker de Messi, dio paso a las esperadas vacaciones (el amistoso con Brasil previsto para el día 11 fue cancelado) y ahora le toca descansar y reflexionar para tomar una decisión definitiva. Tras su último partido en el Benito Villamarín, Guido mostró su emoción al escuchar a la grada corear su nombre para pedirle que se quede y él respondió de manera sincera, admitiendo que no lo podía asegurar pero que, si finalmente se queda, lo hará encantadísimo porque es feliz en La Palmera.





¿Qué ha hecho el Betis mientras tanto? Pues nada. Y es un gesto bastante significativo. Es evidente que el club verdiblanco tiene que vender y que Guido Rodríguez sigue siendo la mejor alternativa para hacer caja con un gran traspaso, pero no la única (Carvalho, Álex Moreno e incluso Bartra manejan postores acaudalados). Además, se trata de un futbolista con una importancia capital para Pellegrini y, como anunció este periódico nada más concluir la temporada en España, no todos los caminos para recaudar pasan por el mediocentro argentino; algo que el club está demostrando con una reveladora inacción.

Wilmar Barrios y Marc Roca, sin noticias del Betis

, como es evidente, maneja una. Sin embargo, después de interesarse, realizar gestiones preliminares y mostrar (directa o indirectamente) su interés en jugadores comono ha vuelto a dar señales de vida. Tampoco por el '5' que ocupa el puesto más alto de la agenda del extremeño como es, quien se deja querer en las últimas horas por clubes de la Premier League y de la Serie A , con la Fiorentina como el más expresivo en su interés.cuando fue preguntado por un posible acuerdo con los heliopolitanos , que podría ser interpretado como una pista acerca de que el traspaso de Guido ya estuviese en marcha., manifestó a Sport24, representante del mediocentro colombiano, de 28 años y con contrato en el Zenit de San Petersburgo hasta 2026. Barrios renovó el pasado mes de octubre con los rusos, pero estos no competirán en Europa como sanción por la guerra de Putin en Ucrania y eso pone en el mercado a sus mejores hombres. El cafetero, no obstante, quiere recuperar los 15 millones que invirtió y sacarle plusvalía, ya que sabe que tiene cartel., quien ha sido relacionado con equipos como ely que ha sido dado por fichado por el Betis bajo la fórmula de la cesión con obligación de compra para satisfacer los 8 millones de euros que pide el Bayern para dejarle salir. Según ha podido confirmar, el pivote catalán. Sabe que es del gusto del tándem Pellegrini-Cordón y que el club sevillano pregunto por él en el pasado mercado invernal, pero no ha negociado nada concreto y, mucho menos, se ha comprometido.A todo ellos se une la no menos clarificadora situación de, que también se encuentra con su selección en estas dos primeras semanas de junio y que, como ya adelantó ED, tiene una oferta de renovación sobre la mesa (acaba en 2024) y la promesa de Pellegrini de que acabará siendo importante en el Betis. No obstante, el marfileño cuenta conque mantiene en, pues con la continuidad del argentino se reducirían sus opciones de sumar minutos y eso le inclinaría a estudiar una salida (temporal o permanente). La espera de Paul es la