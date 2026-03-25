Lío en la Volta a Catalunya: Remco Evenepoel acaba por los suelos y Jonas Vingegaard renuncia por sorpresa

El campeón del mundo de contrarreloj dio un auténtica exhibición en compañía del danés, pero se cayó a 500 metros de meta en la tercera etapa de la ronda catalana

Etapa de transición decían... ¡Cómo hemos disfrutado! La tercera jornada de la Volta a Catalunya ha sido todo un espectáculo, sobro todo desde que Red Bull rompió el pelotón haciendo abanico y Remco Evenepoel aprovechó para marcharse por delante acompañado por Jonas Vingegaard. Parecía que la victoria sería para uno de ellos, pero la caída del belga a 500 metros de meta rompió los planes. El de Visma renunció –con explicación– y la victoria terminó siendo una vez más el francés Dorian Godon, del equipo Ineos.

Vamos por partes. Aunque hubo muchos kilómetros sobre el asfalto catalán, la realidad es que todo sucedió en los últimos 35. Tal y como se anunció, el viento no fue un invitado cualquiera, sino hubo al que estrecharon la mano en Red Bull para romper el pelotón por la mitad. Así es. A base de tirar en cabeza, poner un ritmo endiablado y hacer abanico, dejaron atrás a muchísimos corredores para ver como al instante era el equipo Visma el que colaboraba con ellos.

Durante varios kilómetros parecía que todo quedaría en una batalla entre dos grandes grupos, pero en esas Evenepoel dio lo que parecía un relevo que a la postre se convirtió en un ataque, ya que nadie pudo seguirle salvo un Jonas Vingegaard que le dio caza con un esfuerzo titánico. Fue tanto buena como mala noticias para el belga, ya que por un lado Visma se desentendía de ir a por él, pero por otro llevaba consigo a un rival para la general –el mayor posible–, quien apenas tenía interés en colaborar a base de relevos con el campeón del mundo contrarreloj.

Remco Evenepoel, decidido y al suelo

Ante tal escenario se vio a Evenepoel quejarse de la actitud del danés con aspavimientos, lo cual sirvió para que le ayudase algo, pero siempre a medio gas. Viendo tal panorama, y tras amagar con pararse, Remco lo dio todo en busca de la victoria para plantarse a un kilómetro de meta con unos 10 segundos de renta. Parecía que la victoria estaba en sus piernas, pero a 500 metros, y encarando una rotonda, se cayó en extrañas circunstancias. Vingegaard por su parte tenía el triunfo parcial a su alcance, pero renunció tras ver la caída de su compañero de fuga. Así lo explica él mismo.

"No sé qué pasó. Le vi con las manos fuera del manillar y después se cayó. Espero que esté bien. No quise aprovecharme de una situación, así que decidí esperar al pelotón. Espero que pueda continuar mañana", comenta el ciclista del equipo neerlandés en línea de meta.

Dorian Godon remata en el caos

Ya con Vingegaard cazado a unos 300 metros de la línea de llegada, se lanzó el sprint entre los velocistas del grupo principal, siendo de nuevo el triunfador un Dorian Godon que sacó metros a todos sus rivales. Fue una nueva prueba de fuerza del líder de la clasificación general, quien ya ante los medios recalcó que quizás había sido muy efusivo al celebrar con un compañeros recién caído.