Mikel Landa señala en qué dos puntos piensa asaltar la Itzulia: "He entrenado mucho por ahí y me motiva especialmente"

El ciclista de Murgia ha realizado una notable contrarreloj en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco y espera mantenerse en la pelea con los mejores por la clasificación general

El 'Landismo' está más vivo que nunca antes. A prueba de balas y resultados, el pueblo vasco ha vibrado en la primera etapa de la Itzulia 2026 con su estrella, quien les ha correspondido con una excelente actuación que le ha llevado hasta la decimoctava posición en la crono inaugural de la Vuelta al País Vasco disputada en Bilbao. Se ha quedado a 55 segundos del líder, el francés Paul Seixas, pero el alavés celebra haber estado en los tiempos de quienes deben disputarse la clasificación general.

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"Estoy contento con la crono porque he conseguido estar en el entorno de los mejores, y eso es importante. Esta semana me estoy encontrando bien y he mantenido esa línea en el inicio de la Itzulia. No era una crono fácil de gestionar y estoy contento con cómo me he encontrado", señalaba Landa en la meta de Bilbao.

El líder del Soudal Quick Step no se mostró sorprendido por el triunfo de Paul Seixas, la joya del ciclismo francés, de 19 años, primer líder. No es que supiese que fuese a dominar de tal manera, pero sí tenía claro que era uno de los que podía dar una exhibición de tal nivel.

"No, no me ha sorprendido, ya ha demostrado mucho esta temporada y el año pasado y bueno. Esperaba que algún favorito estuviese ahí arriba, si no era él sería Del Toro o Ayuso", comentaba.

Los puntos señalados por Mikel Landa para ir a por la general

Sin duda alguna se trata de un buen comienzo para Landa, quien tiene la motivación por las nubes de cara no solo a pelear por una etapa, sino ir a por un buen puesto en la clasificación general; tanto es así que tiene marcados en rojo dos momento de la carrera.

"Queda toda la semana y hay muchas bonificaciones en juegos, muchos favoritos. Yo creo que puede ser una carrera abierta. Me gusta mucho la etapa de mañana, en Aralar, y me gusta la de Bergara porque me trae buenos recuerdos, he entrenado mucho por ahí y también me motiva especialmente", detalla.

Sabedor del gran nivel de sus rivales

Para el ciclista de Murgia será difícil lograr una plaza en el podio, pero pretende estar con los grandes de la general. "Quiero estar entre los mejores en la general, pero hay corredores muy buenos. Será difícil estar en el podio, pero bueno, día a día veremos qué va pasando", sentenciaba.