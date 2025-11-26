Dabiz Muñoz sorprende con un proyecto lejos de los fogones: su propio cómic al más puro estilo 'Tintín'

El martes 25 de noviembre salió a la venta Las aventuras de Dabiz Muñoz. XO:Time París 1944 en una original forma de acercar la cocina de autor a los lectores

Dabiz Muñoz es conocido por su cocina de vanguardia, creativa, fusión y con combinaciones que a primera vista parecen imposibles pero que luego son impresionantes. En esta ocasión, este nuevo proyecto ha ido más allá de combinar sabores españoles y asiáticos, una de sus especialidades. El madrileño a dado el salto a la lectura fusionando los cómics con la alta cocina, y siendo el protagonista de Las Aventuras de Dabiz Muñoz. XO:Time París 1944. Inspirado en él y en las novelas gráficas de Tintin, esta obra de fantasía va sobre las andanzas del cocinero buscando los sabores más exquisitos del pasado.

Una versión dibujada de Dabiz Muñoz con la esencia de DiverXO

En una entrevista para EFE, el creador del libro Pedro Hernández habló sobre el proceso de creación: ''Él es, en sí mismo, casi un personaje de dibujos animados. Le di muchas vueltas. La opción evidente era una biografía, pero se quedaba corta y, además, convencer a Dabiz requería ofrecerle algo realmente nuevo''. Y tan diferente, ya que no tiene nada que ver con una biografía al uso, siendo una aventura de ficción más allá de los fogones.

Una novela gráfica de editorial Nuevo Nueve que habla sobre una de las hazañas de Dabiz Muñoz que tiene que afrontar bajo amenaza de muerte al reto de reproducir una receta que alguien disfrutó hace ochenta años. Precisamente para eso deberá viajar en el tiempo, trasladándose a París en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Allí se adentrará en el restaurante Maxim's, considerado en aquel momento como el mejor del mundo.

Un libro especial para un cocinero diferente

Estamos ante un completo 'cómic fusión', ya que combina la pasión gastronómica con la narrativa histórica, teniendo encuentros con personajes de la época en la que viajó. 80 páginas que a los amantes de la cocina les hará descubrir personalidades que quizá son desconocidas para ellos. Pedro Hernández cuenta que en el proceso de creación, el marido de Cristina Pedroche estuvo presente: ''Dabiz estuvo muy presente en la fase inicial, en la toma de decisiones. Después, para la parte gastronómica, nos abrió totalmente DiverXO: pudimos fotografiarlo, grabar procesos, ver pruebas de platos, charlas con su equipo... Ha sido el consultor gastronómico del cómic''.

El autor también cuenta que ''él eligió que platos debían aparecer, en que momento del proceso y cómo debían representarse''. No solo eso, también ''validó cada viñeta'' dejando claro que el propietario de DiverXO es ''extremadamente perfeccionista'', ya que quería que ''su cocina y los sus gestos fueran exactamente los reales''. También lo revisó su mujer Cristina Pedroche, ya que ''les interesaba mucho la imagen que se transmitía y querían que fuera impecable''.