El mercado de fichajes del martes 14 de junio de 2022

Todos los detalles del mercado de fichajes del martes 14 de junio

Todas las novedades del mercado de fichajes de este martes 14 de junio de 2022. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...





Miñambres habla sobre el contrato de Pepelu, "no apto para todos los jugadores"

Desvelado el sueldo de Darwin Núñez

El Bayern sigue intentándolo con Sadio Mané

El Real Madrid presenta a Tchouaméni

Acuerdo entre Leeds United y Marc Roca

El Arsenal apunta a Neto en su lista

La Juventus se fija en Fabián Ruiz

Cambio de cromos: Morata por Luis Suárez

Chiellini se marcha a la MLS

El director deportivo del Levante ha hablado acerca de la última renovación que ha hecho dentro del vestuario. Pepelu firmó por 10 temporadas, hasta 2032, con el conjunto granota, algo fuera de lo común. "No es un contrato para todos los jugadores, hay jugadores en los que uno puede depositar esa confianza", decía Miñambres.Por su parte, el jugador dijo: "Si yo puedo ser uno de los referentes, me haría mucho más feliz".El medio inglés The Times ha desvelado el sueldo del delantero uruguayo tras su fichaje por el Liverpool. La cifra ascendería a los ocho millones de euros al año. Se trata del fichaje más caro de la historia de Anfield. Cada vez se van acercando más ambas partes. El conjunto bávaro ha presentado la tercera oferta para hacerse con los servicios del jugador del Liverpool. La oferta sería de 35 millones más 5 en variables. Con la llegada de Darwin Núñez , el senegalés ya tiene sustituto.El futbolista ya ha pasado las pruebas médicas y a las 12:00 dio comienzo su presentación en el Bernabéu con el conjunto blanco. El futbolista ilusiona mucho al madridismo.Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, el conjunto inglés tendría un principio de acuerdo con el centrocampista español, como adelantamos en ESTADIO Deportivo ayer . Tan solo faltaría el 'ok' del Bayern. El jugador habría sonado para equipos como el Real Betis.El conjunto inglés quiere reforzar la portería tras la ya más que probable salida de Leno. Se estudia de una operación en la que el brasileño llegaría como cedido a la ciudad del Norte de Londres. El Barcalona quiere dar salida a los jugadores que menos participan en el equipo. Neto es el portero suplente de Ter Stegen desde hace ya unos años y el jugador quiere volver a ser titular en otro equipo.La 'vecchia signora' quiere reforzarse para la temporada que viene tras llevar dos años sin ganar el Scudetto. Por ello, desde el equipo de Turín han puesto sus ojos en un ex del Betis, Fabián Ruiz. Al futbolista español no le faltan pretendientes, según informa Tuttosport. El mediocentro acaba contrato en 2023 y podrían buscarle alguna salida este mercado El futbolista uruguayo, tras acabar su contrato con el Atlético de Madrid, se encuentra buscando equipo y se ha ofrecido a la Juventus, según ha publicado el medio italiano La Gazetta dello Sport. La llegada del 'pistolero' a Italia daría un giro en el caso de Morata, quien tambien se encuentra con su futuro en el aire. El central italiano continuará su carrera en el país norteamericano antes de una posible retirada. Su destino: Los Angeles FC. Desde Estados Unidos ya le han dado la bienvenida al jugador.