Coudet, antes de visitar al Barcelona: "Los errores del VAR nos han quitado puntos, ahora estaríamos quintos"

El preparador argentino se ha mostrado convencido de poder ganar en el Camp Nou para lo que tiene previsto cambiar el dibujo: "Algo vamos a cambiar, intentaremos hacer un buen juego y meter goles"

Eduardo Coudet, técnico del Alavés, ha valorado en rueda de prensa cómo está el equipo tras la derrota ante el Celta y a las puertas de medirse este sábado al Barcelona en el Camp Nou. "Será muy complicado. Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía pero trataremos de dar la cara. Son partidos de muchísima complejidad aunque trataremos de hacer un partido redondo para tratar de ganar. Lo vamos a intentar, como siempre", ha asegurado.

Toda la plantilla a disposición de Coudet

"Sí, viajaremos al completo. Garcés está al margen por su sanción".

Falta de puntería en la portería rival

"Hay que hacer goles. Tenemos que animarnos a jugar. Siempre lo hablamos porque es un dato que no se puede ocultar, está a la vista".

La clave para sumar ante el Barcelona

"Intentaremos hacer un buen juego y meter goles. Hay que ser inteligentes y no plantear un juego de ida y vuelta. En tal caso saldríamos dañados. Queremos tener el balón y llevar la iniciativa dentro de lo que podamos".

Aspectos a mejorar

"En ambos casos en defensa y en lo ofensivo. Es un enfrentamiento con mayor dificultad de lo normal. Hay que trabajar con la mentalidad de poder trabajar. Los partidos que hemos perdido lo hemos hecho por la mínima y siempre estamos en los partidos. Creo que el grupo lo está haciendo bien en ese sentido".

Planea un cambio de sistema

"Nos replanteamos tantas cosas pero puede ser, seguramente creo que algo vamos a cambiar. Pero es normal, porque tampoco es que no nos tengamos que adaptar, pero sí que vamos a querer ser protagonistas ahí. Que vamos a por los tres puntos, no tengas duda que vamos a por los tres puntos. Estamos convencidos de eso desde que arrancó el torneo, de que tenemos que tratar de imponernos contra el rival que sea, con las diferentes formas, con las diferentes tácticas o con diferentes sistemas. Pero vamos a intentar jugar bien al fútbol y tratar de traernos los tres puntos para acá. Tenemos que ser un equipo corto y acortar espacios, no importa en qué sector del campo".

Los errores arbitrales le penalizan

"La temporada pasada fuimos el equipo más perjudicado y ahora, los errores del VAR nos han quitado puntos, estaríamos quintos. No es una queja pero está claro que es algo que marca la tendencia de los equipos".

Cómo ve a sus jugadores

"Bien, hemos salido siempre a ser protagonistas, hemos sido superiores a los rivales y luego la liga es muy pareja y puedes ganar o perder con cualquiera. Veo a los jugadores en el entrenamiento y están bien. Tenemos un buen equipo, pero los demás también pueden decir lo mismo".

El Barça

"Son todos buenísimos. Habrá que sostener un ritmo muy alto. No se puede tomar como referencia el partido del año pasado pero sabemos que no se pueden ceder espacios, no hay que darles tiempo. Hay que intentar jugar al fútbol e incomodarles. Tomar las decisiones sabiendo que son muy ofensivos".