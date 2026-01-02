Coudet identifica el principal problema del Alavés: “Si hubiésemos tenido mayor efectividad, seguramente tendríamos más puntos”

Eduardo Coudet afronta el duelo ante el Real Oviedo con un mensaje claro: competir, jugar bien y sumar tres puntos en casa. El técnico del Deportivo Alavés destacó la igualdad en LaLiga, la necesidad de mejorar la efectividad y el convencimiento de un grupo que quiere arrancar el año con una victoria ante su afición

El Deportivo Alavés encara la jornada 18 de LaLiga con la intención de convertir Mendizorroza en un punto de apoyo sólido. Así lo dejó claro Eduardo Coudet en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Real Oviedo, un partido que el técnico considera clave no solo por la clasificación, sino por el impulso emocional que puede suponer antes de cerrar la primera vuelta.

El entrenador argentino transmitió tranquilidad, confianza en su plantilla y una idea firme: el equipo está compitiendo bien, pero necesita traducir su juego en resultados, especialmente como local. En una liga marcada por la igualdad, cada detalle puede inclinar la balanza hacia la victoria.

Boyé, dudas hasta el final y una plantilla justa

Uno de los focos estuvo puesto en el estado físico de Lucas Boyé. Coudet explicó que el delantero ha alternado trabajo con el grupo y sesiones diferenciadas, por lo que su presencia no se decidirá hasta última hora. “Todavía quedan dos días para decidir”, señaló, dejando abierta su participación.

Más allá de ese caso puntual, el técnico confirmó que no existen más problemas físicos relevantes, aunque reconoció que hay posiciones en las que el equipo va “muy justo o al límite”. Una realidad que también condiciona su discurso sobre el mercado de fichajes, en el que evitó cualquier promesa concreta.

Un partido importante en una liga sin respiro

Coudet insistió en la dificultad del campeonato de liga y en la paridad entre equipos. Para él, ningún encuentro es definitivo, pero todos son importantes. “Estamos en casa, con un rival con el que estamos en igualdad de condiciones”, subrayó, recordando que el Real Oviedo también llega necesitado de puntos.

Sobre el último partido, el técnico lamentó no haber aprovechado las ocasiones generadas. “Tuvimos la situación más clara para ponernos en ventaja y no pudimos concretar”, explicó, insistiendo en que los resultados ajustados se están decidiendo por detalles mínimos.

Buenas sensaciones, pero falta de efectividad

Uno de los mensajes más repetidos por Coudet fue el de las sensaciones positivas. El entrenador considera que el equipo viene mostrando un buen nivel futbolístico y que ese es el camino a sostener. “Cada vez queremos hacerlo durante más minutos”, afirmó.

La asignatura pendiente sigue siendo la eficacia de cara al gol. El argentino fue claro al respecto: el equipo genera situaciones suficientes, pero no siempre logra convertirlas. “Si hubiésemos tenido mayor efectividad, seguramente tendríamos más puntos”, reconoció. Aun así, confía en que el trabajo y la insistencia terminen dando frutos.

Jóvenes, mercado y mentalidad competitiva

Coudet también se detuvo en el papel de los jóvenes como Aitor Mañas y Parada. Recordó que ambos están dando sus primeros pasos en Primera división y que la experiencia llegará con los minutos. “Lo que más te hace crecer es participar”, apuntó, destacando la importancia de acompañarlos en el proceso.

En cuanto al mercado, el técnico fue prudente. Admitió que cualquier refuerzo sería bienvenido, especialmente por la falta de alternativas en algunas posiciones, pero dejó claro que, si no llega nadie, el grupo actual responderá. “Trabajaremos más y serán los que están”, afirmó.

Un deseo claro para el domingo

El mensaje final de Coudet fue directo y sincero. El Alavés prepara cada partido para ganarlo, no solo para competir. “Ojalá hagamos un gran partido y ganemos”, repitió varias veces, consciente de que una victoria en Mendizorroza supondría algo más que tres puntos.

El Deportivo Alavés quiere empezar el año reforzando su identidad, convencido de que el camino es el correcto. Ahora, el reto pasa por convertir ese convencimiento en un triunfo ante su afición.