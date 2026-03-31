Iñaki y Nico Williams siguen dando alegrías en el entrenamiento del Athletic Club

Los hermanos más ilustres de Bilbao estuvieron con el resto del grupo en la sesión de este martes a las órdenes de Ernesto Valverde

El Athletic Club de Bilbao sigue preparando su encuentro del próximo fin de semana en el que se medirá al Getafe en el Coliseum. Este martes el Athletic Club regresó a los entrenamientos después de tres días de descanso y lo hizo con una gran noticia para el conjunto vasco y sobre todo para Ernesto Valverde. Iñaki y Nico Williams estuvieron presentes en la sesión de este martes.

Nico Williams e Iñaki dan la buena noticia en el Athletic Club

Nico Williams y su regreso a los entrenamientos del Athletic Club no es totalmente una novedad en las sesiones de los de Ernesto Valverde ya que el pasado viernes ya se ejercitó junto al resto de sus compañeros. Nico Williams regresó cinco semanas después de iniciar un tratamiento para tratar de remitir los síntomas de la pubalgia que lleva dándole problemas durante toda la temporada y que le está impidiendo rendir a su mejor nivel esta temporada.

En el caso de Iñaki Williams, el mayor de los hermanos, aprovechó su baja con la Selección de Ghana por problemas físicos para ejercitarse en solitario durante toda la semana pasada. Este martes ya estuvieron junto al resto del grupo dirigido por Ernesto Valverde y como es lógico eso le pone en las quinielas para estar presentes en el encuentro del próximo fin de semana ante el Getafe en territorio azulón.

Aitor Paredes sigue al margen del grupo

En la nota menos positiva, el central Aitor Paredes sigue ejercitándose al margen aunque se encuentra en la última fase de recuperación del fuerte golpe que sufrió en la pierna izquierda hace un mes en la vuelta de las semifinales de Copa frente a la Real Sociedad y no está descartado para el encuentro del Coliseum ante el Getafe. Han causado baja en la sesión los internacionales Unai Simón y Aymeric Laporte, ambos con la absoluta, y el sub 19 Selton Sánchez además del lesionado Beñat Prados y de Nico Serrano, de quien no se ha informado que sufra ningún problema físico.

El plan de trabajo del Athletic tiene programadas otras cuatro sesiones antes del encuentro del domingo en el Coliseum (14.00 horas) correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga, todas con inicio a las 11.00. Después de la última de ellas, la del sábado, Ernesto Valverde ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa. El Athletic Club tiene posibilidades, siempre y cuando gane al Getafe, de acercarse a los puestos europeos ya que con 38 está a tres de los 41 que tiene el Celta de Vigo, que actualmente ocupa la séptima posición.