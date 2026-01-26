Yeray Álvarez, Laporte y una defensa esperpéntica: la radiografía de un Athletic Club a la deriva

La crisis de resultados del Athletic Club viene precedida, en gran medida, por la defensa. Desde la sanción a Yeray Álvarez y el fichaje de Laporte, hasta los malos números cosechados que hacen que Europa sea una utopía y la lucha por la permanencia una realidad

Si algo ha cambiado en el Athletic Club en este curso esperpéntico que está firmando el equipo de Ernesto Valverde es la defensa. No hay color entre la zaga que el 'Txingurri' logró formar en la temporada pasada y en la que le cuesta puntos y posiciones en la clasificación de LaLiga. De la Champions League a pelear por la permanencia ha pasado el Athletic Club en unos meses. para explicar este suceso paranormal en San Mamés, el club hace una radiografía del momento que viven los 'leones' haciendo hincapié en una defensa que no cumple con las expectativas, un Laporte que ha estado más tiempo de baja que jugando y un Yeray Álvarez que fue sancionado por dopaje.

La sanción a Yeray Álvarez es el principio del fin de la defensa del Athletic Club

Para comenzar a poner en pie todo lo que ha vivido el equipo rojiblanco, que no es poco, los dirigentes del conjunto vasco echan la vista atrás para empezar por el principio del fin, la sanción a Yeray Álvarez por dopaje. El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez está cumpliendo una sanción de diez meses, que finalizará el 2 de abril de 2026, por cometer una violación no intencionada de las normas antidopaje, tras dar positivo en un control en el partido de la Liga Europa contra el Manchester United.

La UEFA confirmó este lunes la sanción impuesta al futbolista, que empezó a contar desde el día en el que fue suspendido de forma provisional, el pasado 2 de junio, y que concluirá el 2 de abril de este 2026, tras el positivo por ingerir de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello", según explicó el jugador que salió a dar una rueda de prensa dónde explicó todo lo ocurrido. El varapalo fue muy duro para el Athletic Club, que pierde a un jugador para toda la temporada y para el que, yendo al segundo error, no se puso remedio en el mercado de fichajes.

El fichaje de Laporte y la ausencia de un cuarto central en la plantilla del Athletic Club

Y es que el mercado de fichajes del Athletic Club ha dejado mucho que desear. Conociendo la dura sanción impuesta por la FIFA a Yeray Álvarez, el cuadro rojiblanco, tras no concretar la prolongación de la cesión de Unai Núñez, fue con todo a por Laporte. El internacional español, entre problemas burocráticos, llegó más tarde de los esperado a España, mientras que se ponía a tono. Entre una cosa y otra, Laporte se perdió casi un mes de competición y, para colmo, una lesión lo ha dejado más de dos meses fuera del banquillo. De este modo, tan solo Vivian y Paredes han estado presente en la mayoría de partidos jugados por el Athletic Club, que comenzó la temporada con 3 centrales de fiabilidad en la plantilla.

Consecuencias del descalabre defensivo del Athletic Club

Como consecuencia de la mala gestión de plantilla, especialmente en la defensa de cara a este curso, dos datos tremendos que sacan los colores al Athletic Club son los del diferencial de goles, -10 con 20 tantos a favor y 30 en contra, y el hecho de que en los últimos cuatro partidos le hayan sancionados cuatros penaltis, tres en Liga y uno en Copa del Rey, por manos. El diferencial está muy alejado del +25 (54/29) con el que acabó la temporada pasada y que los penaltis por mano hayan sido de dos jugadores de la entidad de la valía y la experiencia de Dani Vivian y Yuri Berchiche también es ilustrativo.

Además, Aitor Paredes, otro hombre capital en el centro de la defensa, donde a los 'leones' le han asolado las lesiones, recibió una roja por dirigirse a un línea y se perderá los dos siguientes choques coperos. Circunstancias que se van sumando y que tienen al Athletic con la segunda peor puntuación de los diez años de Valverde en el banquillo de San Mamés y la quinta más baja del equipo rojiblanco de lo que va de siglo XXI a estas alturas del campeonato.