Nico Williams, Berenguer y Yuri, disponibles para Ernesto Valverde; Laporte no llega y la defensa del Athletic Club sigue en horas bajas

El Athletic Club se medirá ante el Sevilla FC con los regresos de Nico Williams, Yuri y Berenguer, que refuerzan el plantel de Ernesto Valverde que sigue sin poder contar con Laporte para el centro de la zaga

El Athletic Club, tras la épica lograda en la Champions League, cambia el chip a LaLiga para medirse a un Sevilla en crisis, aunque no muy alejado de los rojiblancos en la tabla clasificatoria. Las urgencias en el Athletic Club son extremas, pues los resultados cosechados hasta la fecha son muy insuficientes y alejan al equipo del objetivo principal del curso, Europa. Para regresar a la senda de la victoria en LaLiga, Ernesto Valverde recupera a Berenguer, Nico Williams y Yuri, que estarán disponibles para el choque de la jornada 21, mientras que Laporte sigue de baja y la defensa del Athletic Club bajo mínimos.

Yuri, Nico Williams y Berenguer se apuntan a la cita liguera del Athletic Club

Ernesto Valverde, recupera para este sábado en la visita liguera al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán a Nico Williams, Yuri Berchiche y Alex Berenguer, que fueron baja por problemas físicos el miércoles último ante el Atalanta italiano en Bérgamo en partido de la Champions League. Además de esos tres futbolistas, que apuntan también al once titular, Valverde ha incluido en la lista de 23 jugadores que ha elaborado a Urko Izeta e Iker Monreal, ausentes los dos en Italia por no estar inscritos para el torneo continental. Esos cinco jugadores ocupan en la citación los puestos de los sancionados Gorka Guruzeta e Iñigo Lekue, expulsados los dos en el último partido liguero en Mallorca, y de los también 'cachorros' de los que tuvo echar mano el técnico para completar la lista para Bérgamo Mikel Santos, Ibon Sánchez y Adrián Pérez.

Laporte sigue de baja esperando la Copa del Rey

Mientras tanto, el problema en la defensa perdura ya que Laporte sigue estando de baja. Su presencia en el duelo ante el Sevilla estaba en el aire, pero desde el Athletic Club optan por la prudencia con el internacional español que suma más de dos meses de baja. El central rojiblanco es la gran esperanza de Ernesto Valverde de cara al partido de la Copa del Rey ante el Valencia. Los cuartos de final depararán un partido apretado y la baja de Paredes por sanción deja a Vivian como único zaguero. El objetivo del Athletic Club es que Laporte esté disponible para dicho encuentro mientras sigue un proceso muy cauteloso de recuperación para enterrar cualquier duda y molestias en su preparación física. Así, los 23 convocados por Valverde para medirse al Sevilla son Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; Berenguer; Padilla, Areso, Monreal, De Luis, Adama, Rego, Vesga, Selton, Unai Gómez, Nico Serrano, Izeta y Asier Hierro.