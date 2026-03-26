Enrique Cerezo insiste en la polémica del derbi ante el Real Madrid: "El VAR hace mal a los árbitros"

El presidente del Atlético de Madrid asegura que "hablar de lo que ha pasado, ni va a solucionar el resultado, ni va a solucionar nada", aunque aclara: "Reclamaremos al que tenemos que reclamar"

El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid del pasado fin de semana sigue coleando, pues en el club rojiblanco aún escuece lo sucedido en el Santiago Bernabéu y toda la polémica en torno a dicho encuentro. Arbeloa se quejó por la roja directa que vio Fede Valverde por una entrada sobre Álex Baena, recibiendo de manera cuanto menos llamativa las explicaciones de Munuera Montero. Pero en las filas colchoneras se sintieron gravemente perjudicados por varias acciones concretas, más allá de la diferencia de criterio a la hora de señalar faltas y mostrar tarjetas o el hecho de que el colegiado andaluz pitase el final antes de cumplirse el tiempo añadido, con el balón en poder de los de Simeone.

Las polémicas del derbi madrileño

Pese a todo, el técnico argentino prefirió no cargar contra el colegiado andaluz, aunque algunos expertos arbitrales han cuestionado el dudoso penalti de Hancko sobre Brahim, que permitió el empate a uno de los blancos tras el descanso, y han apuntando otra posible pena máxima no pitada por un empujón de Rüdiger sobre Lookman. Pero, con todo, las mayores quejas en las filas colchoneras llegaron por una entrada en el área de Carvajal sobre Marcos Llorente tras el disparo del jugador rojiblanco, que dio con la cabeza en el césped y no pudo acudir al rechace.

Gran repercusión del 'Tiempo de Revisión' rojiblanco

Por todo ello, el Atlético de Madrid lanzó a través de sus redes sociales un mensaje cargado de ironía para pedir explicaciones públicas al Comité Técnico de Árbitros sobre dicha jugada. Desde el programa 'Tiempo de revisión' de la RFEF, en cambio, solo revisaron la acción de Valverde sobre Baena, dando por válida la decisión de Munuera Montero y del VAR de expulsar al jugador madridista. Pero esto no hizo sino redoblar el ingenio rojiblanco, que lanzó su propio 'Tiempo de Revisión' para quejarse de que la 'maquinaria' blanca había puesto el foco donde le interesaba y lanzar una pregunta: "Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas?".

Para argumentar dicho hilo se compartieron las imágenes de una patada de Valverde a Griezmann que se quedó sin sanción y otra entrada de Johnny Cardoso que sí fue castigada con falta pese verse claramente cómo toca el balón. Unos 'dardos' cargados de intención que han tenido una enorme repercusión, alcanzando casi 12 millones de visualizaciones.

Un problema con "difícil" solución

Además, el club rojiblanco no descarta elevar las protestas oportunas ante los estamentos pertinentes, como ha reconocido su presidente, Enrique Cerezo, quien no obstante asume que de nada valdrá ya ejercer ese derecho al pataleo. "¿Reclamar? Reclamaremos al que tenemos que reclamar. Pero, ahora ya, hablar de lo que ha pasado, ni va a solucionar el resultado, ni va a solucionar nada. Hemos perdido y ya está. No hay que buscar ya tres pies al gato, lo que ha pasado, ha pasado, y ya está. Lo que tienen que hacer en arreglar lo que tienen que arreglar, que será difícil", aseguró en declaraciones a Radio Nacional de España.

Además, el máximo dirigente del Atlético de Madrid fue contundente al valorar el actual desempeño del sistema de vídeoarbitraje en LaLiga. "El VAR hace mal a los árbitros", sentenció, señalando así también al canario Trujillo Suárez, que desde la sala VOR no contradijo a su compañero en un derbi en el que desde el Metropolitano entienden que los árbitros ya estaban condicionados por la presión mediática del Real Madrid en los días previos, de ahí lo de la 'maquinaria'.

Respalda la decisión de Griezmann

Por otro lado, Cerezo se refirió también a la decisión de Griezmann de permanecer a las órdenes de Diego Simeone hasta final de temporada, con el foco puesto en la Champions y la Copa del Rey, pese a haberse comprometido ya con el Orlando City para las dos próximas campañas. "Antoine es un gran jugador, es un jugador del Atlético de Madrid, ha estado muchos años aquí. Se le quiere, se le aprecia, y estamos encantados con la decisión que ha tomado. Si es bueno para él, pues es bueno para todos”, sentenció.