Giuliano Simeone responde de forma tajante a un posible fichaje por el Real Madrid

El jugador del Atlético de Madrid asegura que es "imposible" que algún día pueda jugar en el conjunto blanco, insistiendo en que bajo ningún concepto se le pasaría por la cabeza cambiar de equipo en la capital de España

Junto a otros cinco compañeros del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone se encuentra ya en Argentina para afrontar dos curiosos amistosos frente a Mauritania y Zambia tras caerse la disputa de la 'Finalissima' contra España. Fijo en los planes de su padre y entrenador, Diego Simeone, el extremo disfruta de un gran momento y quiere seguir sumando experiencias con la 'Albiceleste' a las órdenes de Lionel Scaloni, que ya lo ha utilizado en nueve encuentros.

Su papel en la selección de Argentina

Pero el colchonero no se siente un fijo en la campeona del mundo. "Muy pocos, los elegidos, se pueden considerar parte de ser un jugador de la selección argentina. Hay jugadores por toda Europa y en el fútbol argentino que pelean cada día por estar en una lista. Puedes tener un buen rendimiento y estar en muchas convocatorias y después tener un peor y que un chico lo haga mejor que tú. No hay que relajarse", aseguró en una entrevista con el canal de YouTube de 'Lo Del Pollo'.

"Si Florentino me quiere..."

En una distendida charla, además, el hijo del 'Cholo', que siempre ha mostrado su amor por los colores rojiblancos, dejó claro que por nada del mundo firmaría por el eterno rival del Atlético si se diese la ocasión. "No jugaría en el Real Madrid. Si Florentino Pérez me quiere, digo que no. Es imposible", destacó, insistiendo con nuevas negativas ante las insistentes preguntas al respecto: "Te digo que no, no puedo".

Un futuro en River Plate, pero nunca en Boca Juniors

A sus 23 años, y con contrato en vigor con el club rojiblanco hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, Giuliano sí admite que en un futuro le gustaría regresar a su país para militar en River Plate, en cuyas categorías inferiores militó antes de arribar al conjunto madrileño en edad juvenil. "Estuve en el colegio y llegué a entrenar con los reservas. Me dieron muchas herramientas para ser el jugador que soy hoy", destacó sobre el club 'millonario'.

Por ello, mismo se mostró igual de tajante que en el caso del Real Madrid al ser cuestionado sobre un posible fichaje por Boca Juniors. "No hay ni una chance", respondió, sin temor a sus sus palabras se puedan volver un día en su contra: "No, no va a pasar".

El pique con Vinicius en el derbi

Dichas declaraciones llegan después de afrontar el pasado domingo un derbi muy caliente frente al Real Madrid, en el que el Atlético se sintió gravemente perjudicado por el arbitraje. Además de varias jugadas polémicas, dicho encuentro dejó también algunos piques, casi siempre con Vinicius como protagonista. Sin ir más lejos, al ser sustituido, cuando le recordó al 'Cholo' sus palabras en la Supercopa de España: "Me iban a vender".

Pero el brasileño también se cruzó con Giuliano. En una acción defensiva, el rojiblanco le robó el balón y eso provocó una reacción del madridista que unos han interpretado como un elogio y otros como un dando irónico. "Lateral bueno. De lateral, juega más de lateral", le dijo el internacional 'canarinho', como captaron las cámaras de DAZN.