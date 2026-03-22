Godín 'nombra' a su sucesor en el Atlético de Madrid: "Es una bestia"

El exdefensa rojiblanco y leyenda del Atleti se rinde ante las cualidades de Marc Pubill; "se metió en el equipo y hoy es un defensa indiscutido en una posición que no era la suya", recuerda el charrúa

El uruguayo Diego Godín es uno de los mejores defensas que ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid y toda una leyenda del conjunto rojiblanco. Por eso, si el charrúa habla sobre el Atleti, y sobre todo de la defensa, el aficionado debe escuchar. Desde la distancia el excapitán del Atlético de Madrid sigue los partidos del conjunto colchonero y sobre todo, el de sus defensas, donde está encantado con el fichaje de Marc Pubill, que llegó como lateral pero al que el 'Cholo' ha reconvertido en central y está dando muy buenas prestaciones.

"Es una bestia", reconoce Godín sobre el de Terrassa, al que ya ha visto entrenar en directo en alguna ocasión con el conjunto rojiblanco. "Lo vi entrenar cuando estuve en Madrid y me pareció muy bueno. Hablé con compañeros y todos coincidían: es una bestia", explica en unas declaraciones a DSports.

Además, el uruguayo ha ahondado sobre el potencial del defensa catalán, que ha sabido esperar su momento durante meses para aprovechar la oportunidad de Simeone. "Le vi carácter. Se metió en el equipo y hoy es un defensa indiscutido en una posición que no era la suya", insistió.

También habló Godín sobre otro futbolista de la plantilla colchonera como Julián Álvarez o Sorloth. "Julián Álvarez llegó en un momento espectacular, sorprendió a todos por su rendimiento. Y lo de Sorloth es impresionante cómo rinde, haga lo que haga siempre marca, ya sea de inicio o saliendo desde el banquillo", concluyó.

Pubill, gran ausencia en la lista de Luis de la Fuente

Se ha hablado mucho en los días previos a la lista del seleccionador español, ofrecida el pasado viernes, sobre la presencia o no de Marc Pubill tras su gran rendimiento de estos últimos meses pero finalmente no fue incluido por una pequeña lesión en el costado, tal y como he reconocido De la Fuente.

"Marc está haciendo una gran campaña y, como siempre digo, preservamos la salud de los futbolistas. Terminó el último partido de Champions con su club, no pudo jugarlo por unos problemas físicos y la información que teníamos de nuestros servicios médicos, de los servicios médicos de su club, del Atlético de Madrid, era que el jugador todavía no estaba bien recuperado, que tenía algún inconveniente", explicaba."Como siempre insisto, no corremos riesgos. El dicho clásico del fútbol es que siempre tienes una molestia, pero en este caso las molestias eran más importantes que eso y entonces, ante esa situación de no riesgo que siempre planteamos, pues hemos decidido pensar en otro futbolista, en otro compañero. Marc está haciendo una campaña fantástica y es un futbolista muy importante para nosotros también", zanjaba el riojano, dando así posibilidades al defensa de estar en la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.