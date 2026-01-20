De la Fuente ya piensa en Marc Pubill como gran novedad en la selección española

El seleccionador nacional no es ajeno a la espectacular irrupción del catalán, que se ha reconvertido a central en el Atlético de Madrid de la mano de Diego Simeone. Su crecimiento y su polivalencia son muy bien valoradas en el seno de la Federación

Sin duda alguna, la irrupción protagonizada por Marc Pubill ha sido una de las grandes sorpresas en el Atlético de Madrid. Desde que se estrenarse como titular a finales de noviembre, el catalán se ha convertido en un fijo para Diego Simeone, que lo ha transformado en un fiable central después de haberse desempeñado toda su carrera como lateral diestro, erigiéndose en estos momentos en uno de los zagueros más seguros de LaLiga.

No fueron pocos los que cuestionaron su fichaje el pasado verano, cuando el club colchonero desembolsó 16 millones de euros por su pase a la UD Almería para firmarle un largo contrato hasta 2030, después de haber estado también en la órbita de equipos como el Inter Milán. Tras ello, sus primeros pasos como rojiblanco alimentaron las dudas de los críticos, pues apenas dispuso de 24 minutos repartidos en dos partidos en las 13 primeras jornadas del campeonato.

Los números de Marc Pubill en el Atlético de Madrid

Pero el trabajo conjunto del 'Cholo' y el ex canterano de Espanyol y Levante ha dado sus frutos. Ante el Real Oviedo le llegó su primera oportunidad en el once y, pese a volver al banquillo en el siguiente duelo frente al Barcelona, ha conseguido aferrarse a la titularidad y ha completado ocho de los últimos nueve choques oficiales del equipo madrileño, incluida la Supercopa de España o el último envite de Champions ante el PSV Eindhoven.

Las estadísticas defensivas de Marc Pubill

Solo descansó ante el Atlético Baleares en Copa del Rey, como muchos otros habituales, conformando junto a Hancko una dupla de garantías que ha relegado a la suplencia a dos jugadores de peso como Le Normand y Giménez. En total, suma 878 minutos repartidos en 13 partidos. Y con la sensación de ir a más en cada uno de ellos, como demostró en la última cita liguera contra el Alavés, con ocho despejes, siete duelos ganados sobre ocho y un pleno de seis en las disputas aéreas.

El de Terrassa lidera ya varias estadísticas notables en la defensa del Atlético de Madrid, como el de las recuperaciones, con 12, y a sus 22 años, su crecimiento parece no tener techo. Por ello, Simeone ya lanzó una predicción hace semanas: “Sigue en progresión, no tardará en ir con España”. Dicho y hecho.

La 'Finalissima' ante Argentina en el horizonte

No es que Marc Pubill vaya a tener un sitio asegurado en la próxima lista de De la Fuente de cara a la 'Finalissima' ante Argentina, la cual ofrecerá el 20 de marzo. Pero según el diario As, su irrupción esta siendo seguida muy de cerca desde la Federación y se valora tanto su evolución como la polivalencia que atesora. Por ello, su nombre aparece ya en las quinielas en una posición que está más abierta que hace unos meses.

La competencia en eje de la defensa en la selección española

El seleccionador nacional contó en la última lista con Laporte, Dani Vivian, Cubarsí y el madridista Huijsen, que no acaba de espantar las críticas, no pudiendo acudir por lesión el también colchonero Le Normand, cuya suplencia puede restarle opciones. La amenaza para todo ellos es un Marc Pubill que ya fue internacional sub 21 y campeón olímpico, por lo que De la Fuente lo conoce muy bien. Una fuerte candidatura, sin duda, para estar en el Mundial del próximo verano.