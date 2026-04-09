La opción de Lenglet entra en escena

Desde finales de septiembre no juega Lenglet con el Atlético de Madrid en la Champions League. Las bajas en defensa lo colocan en la pole para jugar junto a Le Normand en la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes

El Atlético de Madrid salió del Camp Nou con una ventaja favorable de dos goles. El 0-2 sonríe al cuadro de Simeone que espera la vuelta con ansia para cerrar el pase a las semifinales de la Champions League. Los rojiblancos se ven cerca de hacer algo grande en la competición europea, aunque son prudentes a la hora de hablar del partido de vuelta. El técnico argentino llegará a la cita con la defensa a cuadros tras un descalabre en el partido de ida. Tanto es así que la opción de Lenglet entra a escena, convirtiéndose en la única solución para Simeone de cara a LaLiga y a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Sin Pubill y sin Hancko para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

El partido de ida en el Camp Nou dio al Atlético de Madrid ventaja en la eliminatoria y dejó sin dos de sus mejores centrales a un Simeone que mira al banquillo y encuentra a Lenglet. Marc Pubill llegaba apercibido al partido ante el Barcelona en el Camp Nou, por lo que Simeone decidió dejar su sitio a Hancko y apostar por Ruggeri en el lateral zurdo. Todo salía a pedir de boca para el argentino hasta que, en el minuto 30, el eslovaco, en un salto, se torció uno de sus tobillos y tuvo que abandonar el terreno de juego con bastante dolor.

La lesión de Hancko apunta a dejarlo fuera del próximo partido liguero y, muy probablemente, del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Simeone, obligado, no le quedó más remedio que darle entrada a Marc Pubill, que vio la cartulina amarilla y se perderá, también, la vuelta ante el Barcelona.

Lenglet emerge como única opción para completar el centro de la zaga del Atlético de Madrid

Con este panorama en el que Hancko y Giménez están lesionados y Pubill, sancionado, la opción de Lenglet entra en escena para rescatar a Simeone y a la defensa del Atlético de Madrid. El francés ya fue titular en LaLiga ante el cuadro blaugrana, siendo sustituido en el minuto 68 de partido. Su presencia, esta campaña, en los planes de Simeone ha decaído de forma considerable, sumando un total de 1.188 minutos repartidos en 16 encuentros. Además, el galo apunta a ser la pareja de Le Normand en el centro de la zaga en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, competición en la que solo suma 180 minutos repartidos en los dos primeros encuentros del campeonato europeo. Desde finales de septiembre no juega Lenglet en la Champions League, un condicionante a tener en cuenta, tanto Simeone como por el Barcelona, de cara al trascendental partido del Metropolitano.