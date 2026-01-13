Otra salida en el Atlético de Madrid: una perla de su cantera se marcha traspasada a Canadá

Rony Mbomio ya jugó cedido los últimos meses en el Atlético Ottawa, una de las franquicias del club colchonero, y ahora regresa de forma definitiva a la Canadian Premier League en una operación a coste cero

El Atlético de Madrid ha metido la directa en el mercado de enero al cerrar de una tacada dos jugosos traspasos. Así, Conor Gallagher pondrá rumbo al Tottenham a cambio de 40 millones de euros, mientras que Giacomo Raspadori firmará finalmente por el Atalanta a cambio de otros 25 millones. Ahora el foco recae sobre Mateu Alemany, que ya busca un lateral izquierdo, un centrocampista y un delantero. Pero ha habido movimientos aparte de los dos citados y del traspaso de Javi Galán Osasuna y la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano. En la cantera también se suceden las operaciones.

De momento no se ha hecho oficial el fichaje de Hugo Humanes, ex del Real Madrid que aterrizará en la Academia procedente del Inter de Milán. Pero lo que sí se ha concretado es la venta de Omar Janneh al Laussane-Sport suizo, de la mano del Grupo INEOS, y este martes se ha conocido también la salida de otro canterano en el que años atrás había depositadas muchas esperanzas, si bien su progresión no ha sido la esperada.

Campeón en Canadá

Con solo 20 años, Rony Mbomio abandona definitivamente la disciplina de un Atlético de Madrid que le hizo un contrato profesional en la 22/23, cuando despuntaba en el Juvenil A de Fernando Torres, con el que participó en seis encuentros aquella campaña en la Youth League. Luego fue cedido hace dos temporadas al Unión Collado y el pasado verano se acordó un préstamo hasta final de año con el Atlético Ottawa, una de las franquicias del club rojiblanco, donde contribuyó al primer título de su historia en la Canadian Premier League.

Un fichaje ilusionante para el Atlético Ottawa

Solo disputó ocho encuentros con el conjunto canadiense, pero su rendimiento convenció plenamente a los técnicos. “Roni se incorporó al equipo la temporada pasada y causó una gran impresión en nuestra plantilla. La incorporación del primer fichaje permanente del Atlético de Madrid habla del crecimiento y las ambiciones de nuestro club. Roni no solo se convirtió en una pieza clave de un equipo campeón de la Premier League canadiense, sino que también aprovechó su plataforma para conseguir una convocatoria a su selección nacional. Este es un paso importante para Roni y el Atlético, y refleja el creciente nivel de la liga y su capacidad para impulsar a jóvenes talentos hacia el éxito futuro”, ha asegurado JD Ulanowski, director general del Atlético Ottawa, tras cerrarse el fichaje.

De este modo, Rony Mbomio, nacido en Alcalá de Henares pero internacional absoluto por Guinea Ecuatorial, ha firmado un contrato de un año, con opción a ser ampliado por otra campaña más, tras un traspaso con el Atlético de Madrid que se ha formalizado sin coste alguno para la entidad canadiense.

Rony Mbomio, "contento" por volver al Atlético Ottawa

El ya defensor rojiblanco, que puede actuar tanto de central como de lateral en ambos costados, ha mostrado su satisfacción por dar este paso en su carrera. “Estoy muy contento de volver a Ottawa y, para ser sincero, desde el final de la temporada, tenía en mente volver. En definitiva, esto es lo que quería: llegar a un equipo donde tuviera la oportunidad de demostrar mis habilidades y jugar a nivel profesional. Solo estuve aquí tres meses la temporada pasada, pero disfruté muchísimo de la liga, del ambiente del equipo, de la ciudad, de la afición; me gustó todo. Y estoy muy agradecido porque aquí en Ottawa recibí mi primera convocatoria para jugar con la selección nacional de mi país, y espero que haya muchas más. Gracias al club y al personal técnico por su confianza y por hacer posible este traspaso”, explicó.

El Atlético de Madrid le desea "la mayor de las suertes"

Por su parte, desde el club madrileño, en cuya cantera ingresó en 2021, han querido tener también un cariñoso mensaje de despedida hacia su ex jugador. "Desde el Atlético de Madrid queremos agradecerle todo su trabajo y esfuerzo durante estos años y desearle la mayor de las suertes en este nuevo reto profesional", señaló en su comunicado.