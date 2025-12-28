La postura del Atlético de Madrid con Sorloth

El club rojiblanco y su entrenador, Diego Pablo Simeone, está muy satisfechos con el rendimiento del delantero, sobre todo en las últimas semanas, y se mantienen muy tranquilos a pesar de las informaciones que llegan desde Turquía en donde se señala que el Fenerbahçe quiere al noruego

El Atlético de Madrid está centrado en darle salida a aquellos jugadores, Carlos Martín y Giacomo Raspadori sobre todo, que no están teniendo muchos minutos durante esta temporada. No está en esa relación de nombres un Alexander Sorloth con el que el club rojiblanco y su entrenador, Diego Pablo Simeone, cuentan, más después del rendimiento que ha dado el delantero noruego en las últimas semanas. Por tanto, el Atlético de Madrid tiene claro qué hacer con Sorloth en esta mercado de fichajes de invierno en donde desde Turquía insisten en que el Fenerbahçe lo quiere fichar.

Desde Turquía señalan que el Fenerbahçe quiere fichar a Sorloth, delantero del Atlético de Madrid

Mucho ruido y pocas nueces está habiendo alrededor de Alexander Sorloth en las últimas semanas, más cuando ahora se acerca el mercado de fichajes de invierno. El delantero es objeto de deseo, desde hace bastante tiempo, del Fenerbahçe de Turquía quien quería aprovechar que el noruego no terminaba de convencer en el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone.

No es lo que está ocurriendo ahora ya que el rendimiento de Sorloth ha subido bastante en las últimas semanas y tanto el club como su entrenador están más que contento con el nivel que está mostrando el noruego. Es por ello que el Atlético de Madrid tiene clara su postura con Alexander Sorloth en este mercado de fichajes de invierno: lo dejará marchar sólo si llega muna oferta fuera de mercado. De hecho, el club rojiblanco exige 35 millones de euros mínimo para dar luz verde a su salida.

En lo que va de temporada, Sorloth ha marcado 5 goles en 22 partidos oficiales con el Atlético de Madrid pero su rendimiento ha crecido en las últimas temporadas formando así una delantero muy completa junto a Julián Álvarez y Antoine Griezmann que satisface a su entrenador Diego Pablo Simeone. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el Atleti no contempla la salida del noruego de momento.

El Atlético de Madrid rechaza a Artem Dovbyk

Uno de los motivos que refuerzan la confianza y la continuidad de Alexander Sorloth en el Atlético de Madrid es que el club rojiblanco ha rechazado en los últimos días la posibilidad de incorporar a Artem Dovbyk, un delantero centro que juega en la AS Roma y que no entra en los planes del club italiano.

Es por ello que Sorloth, a no ser que llegue una oferta fuera de mercado, se quedará en el Atlético de Madrid.