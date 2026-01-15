Raffaele Palladino, entrenador del Atalanta, asegura el fichaje de Raspadori: "Siempre me ha gustado mucho y el club, que es muy ambicioso, ha conseguido traerlo a Bérgamo"

El entrenador de la Atalanta confirma que Raspadori ya es jugador de la Atalanta, antes de que el Atlético de Madrid lo haga oficial

El Atlético de Madrid se está moviendo de manera muy activa en el mercado de fichajes para dar salida a varios de sus futbolistas y compactar la plantilla rojiblanca. Aunque entre sus planes no estaban las ventas de Gallagher y Raspadori, las ofertas presentadas por Tottenham y Atalanta, respectivamente, han propiciado que el club madrileño de rienda suelta ambos futbolistas que han optado por salir rumbo a sus nuevos destinos. Aunque Raspadori aún no es oficial, Raffaele Palladino, entrenador de la Atalanta, ha asegurado que el italiano está fichado. "Siempre me ha gustado mucho y el club, que es muy ambicioso, ha conseguido traerlo a Bérgamo", confirmó el técnico del club bergamasco en una rueda de prensa previa a la jornada de la Serie A.

Raffaele Palladino confirma el fichaje de Giacomo Raspadori por la Atalanta

Raffaele Palladino confirmó el fichaje de Giacomo Raspadori, procedente del Atlético de Madrid, al que calificó como un "gran futbolista" que "eleva el nivel de la plantilla". "Es un gran futbolista que ha completado la línea ofensiva y eleva el nivel de la plantilla. Siempre me ha gustado mucho y el club, que es muy ambicioso, ha conseguido traerlo a Bérgamo", declaró el técnico en rueda de prensa, confirmando así el fichaje. "En ataque somos muy fuertes. Con la llegada de Raspadori, tenemos muchas opciones tácticas con jugadores Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman y Krstovic, que lo está haciendo muy bien", añadió Palladino. Falta el anuncio oficial de ambos clubes, pero Raspadori ya está en Italia y pasó las pertinentes pruebas médicas: "Estoy muy contento y muy motivado", dijo el propio futbolista en su llegada a Italia a los medios italianos presentes en el aeropuerto.

Los números de Raspadori en el Atlético de Madrid

Raspadori llegó a la 'Dea' después de varios días de negociaciones con el Roma que no llegaron a buen puerto. El internacional italiano prefirió un equipo que participa en Liga de Campeones para asegurarse un puesto en la lista de Italia en caso de que la 'Azzurra' clasifique al Mundial 2026. En el Atlético de Madrid fue un recurso puntual. De sus 15 partidos jugados, solo cuatro fueron de titular (en el 5-1 ante el Eintracht Fráncfort, en el 2-3 contra el Atlético Baleares, con un gol en cada uno de ellos; en el 3-2 en Liverpool y en el 1-1 en Mallorca). Solo jugó de inicio uno de los últimos 18 encuentros disponible para Diego Simeone.