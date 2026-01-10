Simeone baraja la opción de Marcos Llorente ante los problemas emergentes en el Atlético de Madrid para el centro del campo

Ante las dudas en el centro del campo con Pablo Barrios, Simeone no descarta la opción de adelantar a Marcos Llorente hasta la medular del Atlético de Madrid en busca de físico, Kilómetros y llegadas a portería

El Atlético de Madrid, tras ser eliminado de la Supercopa de España, regresa a Madrid con muchas dudas en torno al juego del equipo. Eliminados del torneo y muy lejos de Barcelona y Real Madrid en LaLiga, la temporada apunta, una vez más, a terminar sin título, aunque la Copa del Rey, ahora, cobra un protagonismo especial para el conjunto rojiblanco. Los resultados no terminan de llegar y las lesiones y forma físicas de los jugadores del centro del campo juegan una mala pasada a Simeone que baraja la opción de Marcos Llorente para el centro del campo del Atlético de Madrid.

Marcos Llorente, alternativa para el centro del campo del Atlético de Madrid

El centro del campo del Atlético de Madrid atraviesa una crisis a la que Simeone le busca una solución eficiente e inmediata. El rendimiento de Álex Baena ha decaído desde su lesión y Pablo Barrios, que arrastra molestias, sigue sin estar al 100% para el técnico argentino del Atlético de Madrid, que no se la quiere jugar con su mejor jugador en la medular. Además, la poca participación de Cardoso, que necesita más rodaje en este curso y Gallagher, lejos de su mejor versión, dejan en evidencia un problema al que Simeone le encuentra una solución, que ya vimos esta temporada en Anfiled.

El 'Cholo' vuelve a replantearse la idea de alinear a Marcos Llorente en el centro del campo para sumar físico y kilómetros a una medular en peligro, mientras que Barrios trabaja para volver sin molestias. El lateral madrileño ya cumplió, y con creces, frente al Liverpool en La Champions League jugando como centrocampista y anotó dos goles en dicho partido. La idea no disgusta a Simeone que pude suplir la ausencia de Marcos Llorente en el lateral con Nahuel Molina o Marc Pubill, aunque el catalán se ha asentado en el centro de la defensa siendo uno de los jugadores revelación de la temporada en el cuadro rojiblanco.

Simeone se decantó por la opción de Gallagher frente al Real Madrid

Ya ante el Real Madrid, en la previa del choque de la Supercopa de España, Simeone dejó caer la posibilidad de pasar a Marcos Llorente al centro del campo, aunque finalmente alineó a Gallagher y dejó al internacional español en la defensa. "Bueno, me parece que las características de Barrios no son similares a las características de Almada. Uno es un mediocampista de recuperación y el otro es un mediapunta hecho mediocampista, así que no están en la misma posibilidad de competir en el mismo lugar. Después de ahí, la posibilidad que tenemos de que juegue Llorente como interno, como lo ha hecho en un montón de oportunidades. Está Conor Gallagher, está Johnny Cardoso y mañana decidiremos desde ese lugar quién creemos que le hará mejor al equipo", dejó entrever Simeone que al final se decantó por la opción del inglés.