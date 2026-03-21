Simeone destaca un punto fuerte de Arbeloa: "Está﻿ teniendo una complicidad con sus futbolistas"

El preparador del Atleti ha reconocido el buen trabajo del técnico del Real Madrid: "Tiene mucho trabajo grupal como se ha visto ante el City y el Benfica"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha pasado por rueda de prensa para analizar cómo llega su equipo al derbi frente al Real Madrid de este domingo. "Es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad en la ciudad en la que vivimos los dos equipos. Sabemos que nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos", ha reconocido el argentino, que además ha reconocido que antes las ausencias de Jan Oblak y Thibaut Courtois en el derbi, los que pierden son los espectadores, no los equipos. "Pierde la gente, son dos grandes porteros", ha dicho al final de la rueda de prensa, aunque antes ha respondido a muchas preguntas.

Juan Musso

"Juan está trabajando muy bien desde que llegó. Viene trabajando muy bien no solo en el campo también en el vestuario. Estamos muy contentos con él".

El derbi y la presión por ganar

"Es un partido que se juega desde lo emocional con mucha ilusión. Tratando de hacerlo lo mejor posible para llevar el partido donde podemos hacer daño al rival".

El Atleti tiene un calendario cargado

"Nos ocupa, no nos preocupa. Buscaremos gestionarlo de la mejor manera para el equipo y el club".

El trabajo de Arbeloa

"Está trabajando muy bien. Los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas. Más allá de la capacidad que podamos tener está teniendo una complicidad con sus futbolistas".

Cómo ve al Real Madrid

"Ustedes lo ven mucho más que nosotros. Nosotros lo vemos más estos días para preparar el partido. Tienen el mismo patrón, los futbolistas son los mismos. Pero tiene mucho trabajo grupal como se ha visto ante el City y el Benfica".

Habrá rotaciones

"No lo se. Estamos pensando donde ponernos, seguir generando estas rotaciones. Están todos con muchas ganas de jugar, me lo están poniendo complicado".

Julián Álvarez

"Es una persona y como persona tenemos todos momentos mejores y peores. Lo que hemos visto en estos partidos lo hemos visto en otras ocasiones. Por eso cuando bajaba su nivel le reclamábamos este nivel. Esto no es un camino recto, hay curvas... Y ya saben lo que pienso cuando vienen una curva".

Obed Vargas

"Veo un chico muy educado, muy trabajador, muy humilde... queriendo mejorar. El otro día hizo un partido bueno y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos para que se pueda adaptar a las diferencias que hay con la MLS".