El Barça confirma los pronósticos con la lesión de Pedri: parte médico y tiempo de baja

La entidad azulgrana ha informado de la lesión que ha sufrido el futbolista canario, que tuvo que abandonar el encuentro de ayer contra el Slavia de Praga en el minuto 61, por lo que estará un mes fuera de los terrenos de juego tras conocer los resultados médicos

El Barcelona ha informado la lesión que ha sufrido Pedri, uno de los jugadores fundamentales del conjunto de Hansi Flick. El jugador canario dijo basta y se retiró en el minuto 61 del encuentro disputado en el día de ayer ante el Slavia de Praga, por lo que entró Dani Olmo en su lugar. Tras ello, las pruebas realizadas al centrocampista de 23 años han confirmado los problemas musculares en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que estará de baja un mes, siendo un duro palo para la plantilla de cara a los próximos encuentros que afrontan los azulgranas.

Pedri, baja capital para este Barça de Hansi Flick

Hansi Flick, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Slavia de Praga, no pudo dar detalles de la lesión que había sufrido Pedri: "No sé cómo está, tiene problemas en los isquiotibiales y tiene que hacerse pruebas. Son cosas que pasan. No sé exactamente cuántas semanas será baja. No son buenas noticias. Pero Dani entró por él, y marcó. Y Rashford también ha jugado bien. Creo que Araujo y Bernal también entraron bien... es bueno que los futbolistas al entrar den rendimiento inmediato". El jugador canario viene de jugar una serie de partidos al máximo nivel y de gran presión, como la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid en Arabia, donde jugó el partido completo, al igual que en la derrota frente a la Real Sociedad el pasado domingo. Tras ello, el técnico alemán del Barça volvió a apostar por su figura para comenzar de inicio en el encuentro de ayer de UEFA Champions League pero el futbolista de 23 años dijo basta en el minuto 61 y pidió el cambio, momento en el que saltaron las alarmas en el conjunto azulgrana.

Tras ello, Pedri ha sido sometido a pruebas médicas que han confirmado la lesión muscular que sufre en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Además, el Barcelonaha destacado que el tiempo de recuperación del futbolista será de un mes, por lo que se perderá diferentes encuentros de LaLiga EA Sports, Copa del Rey y UEFA Champions League, siendo entre seis a ocho partidos, dependiendo de si los de Hansi Flick, que perderán a un jugador clave que hizo saltar las alarmas ayer, disputan las semifinales coperas y los dieciseisavos de Copa de Europa. En este sentido, el conjunto culé depende de sí mismo para meterse dentro de los ocho primeros clasificados, por lo que deberán ganar el próximo miércoles al Copenhage.

Los partidos que se perderá Pedri con el Barcelona

De esta manera, Pedri se perderá con total seguridad el encuentro de este domingo ante el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, de la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Además, el futbolista canario no podrá estar en el último partido de la fase de liga de la UEFA Champions League frente al Copenhague, del próximo miércoles. Por otro lado, el jugador de 23 años estará fuera de la convocatoria de Hansi Flick para las visitas al Elche y al Albacete, de cuartos de final de Copa del Rey. El ex de Las Palmas también será baja para los duelos del campeonato domésticos ante Mallorca y Girona, quedando pendiente de evolución para saber si está disponible en el choque frente al Levante en el feudo azulgrana, que es justo en un mes, el 22 de febrero.