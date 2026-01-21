El Barcelona acelera por Ajay Tavares y gana terreno a la Juventus

El FC Barcelona avanza en el fichaje de Ajay Tavares tras intensificar contactos con el Norwich City y perfilar los términos del acuerdo. El extremo inglés, seguido por grandes clubes europeos como la Juventus, ve con buenos ojos su llegada al Barça como parte de un plan formativo ligado a ‘La Masia’

El FC Barcelona está cerca de cerrar una operación estratégica en el mercado invernal con la que reforzar su cadena formativa. El club azulgrana ha dado pasos firmes para incorporar a Ajay Tavares, joven extremo inglés que milita en el Norwich City y que estaba en el radar de varios gigantes del continente. A sus 16 años, el futbolista ha despertado un interés transversal por su proyección física y técnica, pero todo apunta a que su futuro inmediato pasa por Barcelona.

El Barça trabaja con discreción, consciente de que este tipo de operaciones requieren precisión tanto deportiva como administrativa. La entidad ve en Tavares una oportunidad de mercado alineada con su política de captación de talento joven, especialmente en posiciones ofensivas donde las categorías inferiores han sufrido salidas y lesiones en los últimos meses.

Una apuesta de base con visión a medio plazo

La llegada de Ajay Tavares se enmarca dentro de una planificación que va más allá del impacto inmediato. La idea inicial es que el futbolista se incorpore al juvenil, aunque con una hoja de ruta flexible que le permita reforzar al Barça Atlètic en función de su adaptación y rendimiento. El club entiende que su desarrollo físico, superior al habitual para su edad, podría acelerar ese proceso.

Tavares es internacional en categorías inferiores con Inglaterra. Tras pasar por la sub-15 y la sub-16, esta temporada se ha consolidado en la sub-17, un salto que no es habitual a su edad y que habla de su madurez competitiva. Su rendimiento tanto en el Norwich como con la Selección ha sido clave para colocarlo en el escaparate europeo, donde varios clubes de la Premier League también han seguido su evolución de cerca.

El Barça, sin embargo, ha sabido ganar tiempo y terreno. Según informa Sportitalia, el club azulgrana ya se encuentra ultimando las condiciones contractuales con el Norwich para cerrar la operación durante este mes de enero. En paralelo, se negocia una compensación económica asumible que permita desbloquear definitivamente el traspaso.

Un perfil ofensivo que encaja en la idea del club

Desde el punto de vista deportivo, Tavares es un extremo diestro que juega a pierna cambiada, con potencia, zancada larga y capacidad para atacar espacios. Su físico le ha permitido competir con solvencia ante rivales dos y hasta tres años mayores, un rasgo que explica su rápida progresión y su encaje en equipos de categorías superiores.

Además, no es un futbolista encasillado. Aunque su posición natural es la banda, ha actuado también como delantero centro en determinados contextos, aprovechando su envergadura y su capacidad para fijar centrales. En el Norwich sub-18 ya ha dejado su sello con un gol en ocho partidos esta temporada, una cifra modesta pero significativa por su edad y por el salto competitivo que ha asumido.

En la estructura del fútbol azulgrana, su llegada se interpreta como una operación preventiva. El club busca anticiparse a posibles carencias futuras y asegurar talento ofensivo con margen de crecimiento, siguiendo una línea que ya ha dado frutos en los últimos años.

Competencia europea y ventaja azulgrana

La Juventus ha sido uno de los clubes que ha intentado entrar en la puja final por el futbolista. Sin embargo, en Italia asumen que el Barça ha tomado ventaja tanto por el proyecto deportivo como por el deseo del propio jugador de seguir su carrera en España.

Un factor clave en la viabilidad de la operación es el pasaporte europeo de Tavares, que cuenta con nacionalidad portuguesa. Este detalle facilita su salida del Reino Unido antes de los 18 años y elimina uno de los principales obstáculos burocráticos que suelen frenar este tipo de movimientos.

En un contexto económico todavía delicado, el Barça sigue encontrando atractivo en el mercado para jóvenes talentos. La apuesta por ‘La Masia’ como entorno formativo continúa siendo un argumento de peso, incluso en un momento en el que algunas promesas han optado por buscar minutos lejos del club. La posible llegada de Ajay Tavares refuerza esa idea: el FC Barcelona sigue siendo un destino capaz de seducir a las joyas emergentes del fútbol europeo cuando el proyecto encaja y el camino está bien definido.