Laporta convoca elecciones a la presidencia del Barça: se celebrarán el 15 de marzo

El presidente azulgrana ha confirmado que se presentará a la reelección en las urnas por lo que deberá dimitir en febrero, mientras tanto será Rafa Yuste el presidente en funciones

Joan Laporta ha anunciado en al tarde de hoy la celebración de elecciones a la presidencia del FC Barcelona, que ya tiene fecha confirmado: el domingo 15 de marzo. La fecha de los comicios ha sido decidida este jueves en la reunión ordinaria de la junta directiva del club azulgrana que preside Joan Laporta, quien se presentará a la reelección.

Según marcan los estatutos, el club debía fijar la fecha de las elecciones entre el 15 de marzo y el 15 de junio. De esta forma, la directiva azulgrana se ha decantado por la primera fecha hábil del calendario. La votación se celebrará coincidiendo con el fin de semana en el que el primer equipo de fútbol recibe la visita del Sevilla, en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, del que todavía se desconoce la fecha y la hora.

En las últimas semanas, el máximo dirigente de la entidad se mostró favorable a que los socios votaran en un momento en el que se altere lo menos posible la marcha deportiva del primer equipo de fútbol. "Por la planificación deportiva, quizás sí habría que hacer antes las elecciones, porque depende de cuándo las hagas pueden crear ciertas distorsiones", admitió recientemente Laporta.

Laporta y tres candidatos más, de momento

A sus 63 años, el abogado barcelonés aspira a repetir la victoria que consiguió en el año 2021 con un 54,28% de los votos. Antes, ya gobernó la entidad entre los años 2003 y 2010, mientras que en 2015 perdió los comicios que ganó Josep Maria Bartomeu.

El club ha comunicado que en los próximos días, y según los plazos establecidos por los estatutos, ​​se publicará la convocatoria de los comicios, que incluirá el calendario y todos los detalles del proceso electoral.

Además, en un vídeo publicado en los canales oficiales del club, Laporta ha defendido la elección del 15 de marzo como "la fecha más adecuada para el funcionamiento ordinario del club, tanto a nivel institucional como sobre todo deportivo", y se ha mostrado convencido de que las elecciones serán "modélicas" y contarán con "una gran participación".

Además de Laporta, ya han mostrado su intención de presentarse a los comicios Víctor Font, líder del grupo 'Nosaltres' y que en las elecciones del año 2021 consiguió cerca de un 30% de apoyos, el exdirectivo Xavier Vilajoana, que no superó el corte mínimo de firmas en los últimos comicios, y el financiero Marc Ciria, que recientemente ha presentado la plataforma 'Moviment 42'. Joan Camprubí, líder del grupo de socios 'Som un Clam', todavía no ha anunciado si liderará una precandidatura.

Rafa Yuste será el presidente en funciones

Tal y como recoge el artículo 35.4 de los estatutos del club blaugrana, si se mantienen en la junta directiva un mínimo de un tercio de los miembros en el momento de su cese, no deberá constituirse la comisión gestora, por lo que Rafael Yuste, actual vicepresidente primero del FC Barcelona, se quedará al frente de la junta durante la campaña presidencial junto con al menos cinco directivos más para llegar al mínimo de seis.