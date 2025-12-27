Lewandowski explica por qué no marcaba goles en el Barça: "El club miraba cada euro y no era poca cosa"

El delantero del conjunto de Hansi Flick y la selección de Polonia ha detallado la petición que le hicieron en la temporada 2022/2023, ya que llevaba 23 goles y si firmaba 25, la entidad azulgrana debería haberle pagado 2,5 millones de euros al Bayern de Múnich

Lewandowski sigue pendiente de dejar su futuro cerrado. Por el momento, el delantero tiene contrato con el Barça hasta junio de 2026, pero todavía no hay una decisión firme en torno a una posible renovación con la entidad azulgrana. Por ello, equipos de Arabia Saudí ha entrado con fuerza para lograr su fichaje, a expensas de la respuesta del internacional con Polonia. En este sentido, el jugador ha aprovechado el parón por Navidad para hablar de todo lo que le rodea actualmente en el conjunto de Hansi Flick y sus retos corto y medio plazo.

Lewandowski mantiene la duda con su futuro

En este sentido, Lewandowski, al que le descartaron su fichaje por el Milan hace unos días, ha concedido una entrevista a Bogdan Rymanowski donde ha hablado de la petición que destacó Sebastian Staszewski en una biografía que escribió sobre el polaco, afirmando que si el delantero llegaba a 25 goles en la temporada 2022/2023, el Barça debería de haber pagado 2,5 millones de euros al Bayern de Múnich: "Hay cosas de las que no quiero hablar. Respeto mucho al Barcelona y a la gente que trabaja allí. Era consciente de la situación del club. Había muchas otras situaciones que debían resolverse por el bien de la entidad. En resumen, se trataba de una prima, y se sabe que en aquel momento el Barcelona miraba cada euro, y no era poca cosa, y para mí tampoco cambió nada. No tengo ningún problema con eso, pero se me quedó grabado en la cabeza y me pregunté si marcar un gol o no".

Por otro lado, Lewandowski ha hablado de su futuro, sabiendo que se ha reunido con el Chicago Fire, y de sus objetivos esta temporada con el Barcelona y con Polonia: "No hablo con el entrenador sobre posibles intereses de otros clubes. Tampoco es una cuestión de reducir mi salario a la mitad. La decisión dependerá de lo que quiera el club y de lo que yo considere mejor. Aún hay tiempo para decidir. No siento ninguna presión y tampoco sé ahora mismo qué camino tomar. Lo quiero todo: clasificarme para el Mundial, ganar la Liga y la Champions. Se ha notado una mejora. Todo está un poco más estable y eso ayuda a que el equipo pueda rendir mejor. El ambiente en el vestuario es bueno".

Lewandowski valora el momento de Polonia de cara al Mundial

Lewandowski comentó la situación con Polonia de cara al Mundial, ya que se enfrentarán a Albania para un puesto en el torneo del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá: "Nos esperan rivales complicados. No será sencillo, pero jugar en casa contra Albania, con nuestra gente, nos da un extra. Durante muchos años hemos tenido que llevar nuestro cuerpo y nuestra mente al límite". Además, el delantero ha recalcado la etapa con el exseleccionador polaco, Michal Probierz, ya que perdió la capitanía y se ausentó durante una etapa del combinado: "No le guardo especial afecto. Al principio me sorprendió mucho, pero luego lo fui dejando atrás".