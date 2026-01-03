Adrián San Miguel protagoniza la sesión antes de la batalla del Bernabéu

El portero sevillano ha sido el objeto de bromas por parte de todos los componentes del primer equipo, habiéndose sometido al típico pasillito de collejas y a un hecho que ha provocado la risa de sus compañeros

El Real Betis se encuentra a escasas horas de vivir uno de los duelos más importantes de LaLiga, como es la visita al Bernabéu. Por todos es sabido la visita al dentista que supone visitar la capital de España, y más si es para enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo como es el Real Madrid. Aunque la dinámica no sea la mejor, con una victoria que acabó en pitos frente al Sevilla FC, un equipo que tiene a Kylian Mbappé en sus filas debe siempre contarse como un as muy peligroso. Eso lo sabe Pellegrini, que volverá a su antigua casa con la intención de saborear la victoria.

En la sesión de ayer, Antony fue la incorporación más reseñable. El brasileño se ausentó el pasado día 30 de diciembre, cuando salió en chanclas a recibir la charla de Manuel Pellegrini para luego adentrarse en las instalaciones de la ciudad deportiva. A pesar de ser una imagen reseñable para los aficionados, desde el club transmitían calma con su situación y eso se ha demostrado con el pasar de las sesiones, ya que se le ha visto en las posteriores sesiones que ha hecho el club verdiblanco.

Y, en el entrenamiento de esta mañana de sábado, se han visto las mismas caras de los anteriores días. El extremo brasileño ha acompañado al resto de sus compañeros en una sesión donde el protagonista indiscutible ha sido Adrián. El portero celebra su cumpleaños en el día de hoy, y ha sido sometido al típico pasillo de collejas, aunque de una forma algo más especial. Parándose en el medio, ha recibido un castigo algo excesivo, lo que ha provocado la broma de algunas piezas como el Chimy Ávila. Posteriormente, tras terminar la carrera de calentamiento, el portero no se percató que tendría que haberse quedado con el resto de porteros, provocando las risas de todos los componentes del primer equipo.

Esta ha sido una nueva sesión del equipo de Manuel Pellegrini, que espera tener un nueva oportunidad de poder asaltar el templo madridista. A pesar de que hubo años donde los béticos parecían tener cogida la medida al equipo blanco, eso no se ha demostrado en las últimas fechas donde no ha podido conseguir la victoria. Aunque si han tenido la oportunidad de poder obtener al menos un punto. Una victoria, en un templo de tal importancia, podría marcar la dinámica de un equipo ascendente.