La presión de Xabi Alonso ante el Betis de Manuel Pellegrini, su empático mentor: "A mí también me tocó vivir eso en el Real Madrid"

El chileno fue precisamente el técnico que fichó para el Real Madrid al entonces mediocentro tolosarra, en un curso en el que batir el récord histórico de puntos no le sirvió para mantener el cargo. Desde su negativa experiencia, defiende al que fuera su pupilo

Suele ser costumbre que a los entrenadores del Real Madrid y FC Barcelona, dos gigantes mediáticos, ni les pregunten por el rival al que se enfrentan en las ruedas de prensa previas al siguiente partido que afrontan sus equipos; pero el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, sí ha sido cuestionado este sábado por el difícil momento que atraviesa Xabi Alonso, obligado a afrontar un referéndum sobre su futuro inmediato prácticamente en cada choque que juega su equipo.

Pellegrini es una voz más que autorizada para opinar sobre estas críticas al tolosarra, pues vivió en primera persona la exigencia desmedida que tiene entrenar al Real Madrid. No en vano, fue despedido en su única campaña al frente del banquillo del Santiago Bernabéu a pesar de batir el que entonces era el récord histórico de puntos en el laureado club blanco. No le sirvió porque el Barça de Guardiola lo ganó todo. Además, en aquella misma 2009/2010 al chileno le ficharon -entre otros- al propio Xabi Alonso.

La opinión de Manuel Pellegrini sobre la presión que sufre Xabi Alonso en el Real Madrid

"Bueno, yo tuve la fortuna de ser su técnico. Nosotros llevamos a Xabi Alonso justamente al equipo del Real Madrid así que conozco bien toda la trayectoria que tiene como jugador del Real Madrid, del Liverpool y otros equipos muy exigentes, además de en la selección española. Creo que tiene la experiencia suficiente y sabe perfectamente en el puesto en el que él está. Es un puesto que te exige día tras día. Entrenar al Real Madrid exige ganar, golear y gustar; las tres cosas".

"Yo creo que él está absolutamente preparado y tiene la capacidad para superar momentos o baches que tienen todos los equipos durante las temporadas. A partir de ahí, la exigencia allí es siempre la máxima. A mí también me tocó vivirla. Hicimos una liga con 96 puntos, en ese momento la mejor liga en puntuación que había hecho Real Madrid en toda su historia y no valió. Es un club que necesita más y uno como técnico sabe que tiene que entregarlo todo a diario".

¿Qué propósitos tiene Manuel Pellegrini para este 2026?

"El primer propósito deportivo es ganar a Real Madrid. El partido siguiente yo creo que es el más importante. Luego, las aspiraciones son llegar lo más arriba posible en las tres competiciones. Lo hemos hablado muchas veces con los jugadores y ya lo hemos vivido: ganando cuatro partidos más estaremos en la final de la Copa del Rey, que permite también jugar la Supercopa de España".

"Seguimos en la Europa League, y vamos a entrar en partidos a ida y vuelta. Y en LaLiga siempre hay que aspirar a más. Es mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera actual. Creo que lo que uno siempre ha hecho es importante, pero mucho más importante tiene que exigirse para poder siempre superarlo", ha explicado un Pellegrini que tiene las bajas de Isco Alarcón, Sofyan Amrabat, Ez Abde y Cédric Bakambu.

Las cuentas de Xabi Alonso con Kylian Mbappé y el papel clave de Carvajal

Los posibles movimientos del Real Madrid en el mercado de invernal de fichajes y las bajas para recibir al Real Betis han eclipsado casi toda la rueda de prensa de Xabi Alonso. "No sé para cuando va a estar Mbappé", ha reconocido el técnico merengue, quien confía en que el delantero francés puede llegar para la Supercopa de España de finales de enero: "Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos hacer todo lo posible para apurar los plazos y que esté listo lo antes posible. ¿Supercopa? Esperemos que sí. Luego, Carvajal ha podido completar el entrenamiento entero. Mañana decidiremos la convocatoria, porque tenemos un par de dudas".

"En todos los equipos hay jugadores que tienen peso por lo que aportan en el campo y fuera de él. Carvajal es uno de esos. Sigue siendo igual de competitivo y su peso en el vestuario es mayúsculo. Vamos a ayudarle para que encuentre su mejor estado físico y nos ayude", ha añadido sobre el regreso del capitán madridista. "Feliz año a todos. Empezamos 2026 con los mejores deseos. Estamos con ganas después de parar durante una semana, con ganas de volver a empezar la competición, de afrontar esta segunda parte de la temporada con ilusión y con frescura. Empezamos mañana en casa contra el Betis y queremos hacer un buen partido. Y ganarlo".