El Betis pesca talento emergente en el Celta a coste cero: Gonzalo Barcón ya posa como verdiblanco

El defensor, exponente de la pujante generación de 2008, había desaparecido de los planes del club celeste y ha decidido romper su contrato en Vigo para comprometerse para las tres próximas temporadas con el Real Betis; aunque comenzará en el Calavera CF

A falta de llegadas para el primer equipo o su filial, el Real Betis acaba de cerrar su primer fichaje en este mercado de enero, que llega para reforzar el Juvenil del Calavera CF, conjunto sevillano de cantera que mantienen un acuerdo de colaboración con los heliopolitanos. El club de las trece barras ha conseguido pescar talento emergente en la cantera del RC Celta de Vigo y se ha hecho a coste cero con los servicios del jovencísimo defensor Gonzalo Barcón (18 años recién cumplidos), quien antes de vestir de blanquinegro ha posado con los colores verdiblancos después de firmar un contrato que le vincula por lo que resta de la presente temporada y otros dos cursos más (hasta el 30 de junio de 2028).

El Real Betis ha estado rápido para aprovecharse de un caso definido cuanto menos como curioso por los principales medios de comunicación gallegos, que recuerdan este martes que Barcón venía apuntando muy buenas maneras e incluso había llegado a estrenarse con el Celta Fortuna en un amistoso de pretemporada del pasado verano. Sin embargo, en la que debía ser la campaña de su posible salto a Primera RFEF con el filial, el zaguero incluso había desaparecido de las alineaciones de Alberto Suárez en el Juvenil A celeste que compite en la liga de División de Honor.

Gonzalo Barcón, que lleva desde los 12 años en la cantera de Afouteza, acababa de promocionar desde el Juvenil B de Liga Nacional y había firmado su primer contrato profesional. Todo hacía indicar que su progresión en la entidad viguesa iba por muy buen camino; pero de repente dejó de entrar en los planes del cuerpo técnico. Titular ante el Arousa el pasado 21 de diciembre, ése ha sido su último partido con la camiseta del Celta.

En esta 25/26, sólo sumaba 171 minutos repartido en seis encuentros oficiales y desde que empezó el mes de enero ni siquiera había sido convocado para el derbi liguero ante el RC Deportivo de La Coruña ni para el posterior triunfo ante el Villarreal en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Juvenil; ronda en la que el Calavera CF fue eliminado el sábado por el Alavés Deportivo (2-0) y en la que el Real Betis arrolló al CD Mensajero (9-0).

Según las informaciones que llegan desde tierras gallegas, el Celta le ha dado facilidades a Barcón para que pudiese firmar por el Betis. Así, le ha acabado liberando para poder salir a coste cero; aunque ha incluido en el contrato de venta algunas bonus económicos en concepto de ingresos variables supeditados al cumplimiento de varios objetivos individuales y colectivos, así como un pequeño porcentaje de sus derechos por si explota en la capital andaluza. En el Calavera CF se encontrará con el atacante verdiblanco Chimy Ávila, quien desde hace meses actúa como asistente técnico blanquinegro como parte de su formación para ser entrenador cuando decida colgar las botas.