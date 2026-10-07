Diego Llorente: "Aquí somos todos muy competitivos; no queremos perder ni al parchís"

El madrileño, que nunca ha jugado la Champions aunque sí fue citado varias veces con el Real Madrid, tiene claro que, "si un Betis puede hacer frente a cualquier equipo, ése es el Betis de esta temporada, donde ya no son sólo 11-14 jugadores, sino que hay una plantilla muy amplia y con muchos recursos"

"Es la primera vez que tenemos un parón tan largo. Algunos equipos lo habrán necesitado, pero nosotros veníamos con una buena racha, aunque fue una pena no poder conseguir la victoria en Riazor. Pero bueno, al final hemos seguido entrenándonos, mejorando cosas, que siempre hay cosas que mejorar. La verdad es que lo mejor es que ya estamos en semana de competición", reconoce Diego Llorente en los medios oficiales del Real Betis, donde hizo caso omiso del gafe histórica tras estas interrupciones del calendario: "No soy muy amigo de las estadísticas, ni para bien ni para mal. Sólo son datos y no te puedes fiar cuando están de tu parte o cuando están en contra".

El madrileño, de baja desde que un encontronazo con Marc Roca lo hiciera retirarse nada más empezar el partido de hace más de un mes contra el Real Madrid, ya está listo para regresar: "Fue un pequeño infortunio. Es algo delicado, porque tienes que estar trabajando con una máscara que no se me acoplaba muy bien. Luego, la semana de tres partidos sí que es verdad que tuve una pequeña molestia muscular y decidimos no correr ningún riesgo a pesar de que no estaba mal. Tras lo de la nariz fueron un par de semanas un tanto raras para mí, pero lo mejor es que he aprovechado este parón para volver otra vez a coger ritmo y a estar disponible para el míster".

Lesiones entre compañeros

"Sí, era impotencia, frustración, porque al final ya me había pasado en pretemporada con Diego Conde también. A veces la vida te pone algunos obstáculos y cosas que tienen que pasar, porque no hay otra explicación. Pero bueno, en esto la verdad es que a mí no me pillan de nuevas. Soy bastante duro de cabeza y he cogido fuerzas para ahora volver con más ganas y, sobre todo, estar aún al nivel que tenía antes de este pequeño golpe".

Nadie quiere aflojar

"Todos los que estamos aquí somos competitivos, no queremos perder ni al parchís. En el entrenamiento eso se refleja. Los que lo tienen que sufrir son los pobres árbitros, el pobre Rubén (Cousillas, ayudante de Pellegrini, que administra justicia en los partidillos), que a veces le protestamos cosas. También es verdad que nos forma un poco y nos prepara de cada partido. Muchas veces hay injusticias, no te pitan lo que quieres que te piten. Creo que lo importante es que llevamos muy mal perder todos y que andamos siempre con nuestro equipo ganando".

De tres semanas sin jugar a nueve partidos en 28 días

"Sí, va a a ser un tema no sólo físico, sino también psicológico, de cambiar de chip de competición, de darle la importancia que tiene cada partido, de estar todos disponibles para que el míster elija en función del partido y en función de muchas cosas. Pero lo importante es que ahora mismo estamos casi todos, y eso al final es la máxima garantía para afrontar todo este calendario".

A por su debut en Champions

"Sí, así es. Creo que a todo bético le hace ilusión después de mucho tiempo estar sin escuchar esa canción, que todavía no lo hemos hecho en La Cartuja. Para mí, personalmente, sería el estreno en la competición, que es muy bonita y en la que vamos a pelear cada partido. Vamos a disfrutar compitiendo, porque así nos lo hemos ganado el año pasado con la clasificación para este torneo. En la Champions, con el formato que hay actualmente, los resultados evidentemente son importantes, pero, incluso, los goles a favor, los goles en contra, cualquier pequeño detalle. Luego, cuando se vea quién pasa y quién no, también será importante. Creo que, como he dicho antes, tenemos que competir cada partido, tenemos que estar más cerca de la victoria y sabiendo que es que juegan los mejores de cada país, pero también sabiendo que nosotros tenemos opciones ante cualquier rival".

En la plantilla de la Décima del Real Madrid

"Sí, sí, sí. Yo fui a varios partidos de Champions también y conozco el ambiente y que es una competición muy especial. Te enfrentas contra equipos con estadios espectaculares, con unas plantillas muy buenas todos los equipos, pero, si creo que un Betis puede hacer frente a cualquier equipo, ése es el Betis de esta temporada, donde ya no son sólo 11-14 jugadores, sino que tenemos una plantilla muy amplia y con muchos recursos. Yo creo que ése es el principal valor del equipo y por donde debe pasar lo de afrontar las tres competiciones con la máxima garantía. Somos una plantilla amplia, somos jugadores que cada uno en muchas posiciones tenemos diferentes recursos, porque somos jugadores... No es lo mismo Nelson (Deossa) que Álvaro Fidalgo, no es lo mismo Isco Alarcón que Pablo Fornals. Bueno, creo que hay muchas variantes que el míster estoy seguro de que utilizará para sacar el máximo provecho al rendimiento del equipo".

Ilusión en el vestuario

"Sí, sí, ilusión siempre. Yo siempre pongo ese granito de cautela y de también ir partido a partido, no dejarse llevar ni por las corrientes muy positivas ni tampoco por las corrientes negativas, porque la temporada es muy larga. Seguramente habrá momentos para todo, pero va a ser un poco el día a día el que nos dicte un poco, pues no estar pensando en todo el calendario de aquí a no sé cuándo, sino pues el partido más importante de la temporada es el de este domingo. Y luego, pues al siguiente y, así, poco a poco, que es como creo que debemos de afrontar esta temporada. Todos ponemos nuestra parte de experiencia y nuestro granito, pero está claro que yo, al final, no en Champions, pero ya llevo una trayectoria, un recorrido. He jugado en casi todos mis equipos competiciones europeas y quiero tener enchufado a todo el mundo, no confiarte contra ningún rival. Ya lo vimos hasta ahora, pues el día, por ejemplo, del Levante UD, que cualquier rival te puede poner las cosas muy difíciles y con la plantilla no se ganan partidos. Y eso es algo que debemos de tener muy presente, porque cualquier punto a lo largo de la temporada va a ser muy importante de cara a la recta final".

Sus entrenadores

"Me han enseñado en cada momento, cada etapa de mi trayectoria deportiva, muchas cosas. He tenido la fortuna de jugar en diferentes Ligas, como en la inglesa (con un ritmo y un físico muy elevados), como en la italiana (donde también hay un físico y una táctica bastante trabajada). Eso te va dando pequeñas lecciones que también intentas ahora inculcar a gente más joven o a lo largo de la temporada, pues en un partido, como digo yo, siempre hay especies de mini partidos donde parece que pasas de estar muy bien a estar muy mal. Es ahí donde un poco hay que mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por el ambiente ni por cosas que te puedan influir. Así que los que llevamos más tiempo en esto intentamos que el equipo esté con la mente fría y que lo único que nos influya sea nuestra manera de jugar y nuestro estilo de juego. De cada entrenador intentas coger lo mejor, lo que más te ha gustado. Hay algunos que trabajan más la táctica, otros que dejan un poco al jugador más fluir, más libre. Me han marcado para bien y siempre guardo un muy buen recuerdo de todos ellos, porque creo que todos me aportaron cada uno desde su punto y desde su posición. Pero me siento muy afortunado, porque creo que poca gente puede decir que ha sido entrenado por todos estos nombres. Son, pues, grandísimos entrenadores".

El Betis le caló hondo

"Sí, porque al final sí que es verdad que tú vienes aquí con una especie de expectativa en la que ya sabes que la afición es especial, que el equipo es especial, que la ciudad es especial. Pero son de esas cosas en la vida que hasta que uno no las experimenta y no las vive, sobre todo desde dentro, pues no se hace un poco a la idea. Sobre todo mi primer año en el Estadio Benito Villamarín, pues el hecho de saltar como jugador local, escuchar el himno, vivir un derbi, ganar un derbi, son cosas que dices 'vale, yo me esperaba que podría ser así, pero no tanto'. Luego he ido a inauguraciones de peñas, un poco el sentimiento que tienen el bético y la bética por este club, que creo que un poco traspasa lo deportivo y es una forma de vida. A mí sí que me ha sorprendido, porque la verdad es que es un poco el ejemplo de lo de padres a hijos, de un poco compartir una pasión, vamos".

Un legado que pasa a su hija

"Sí, sí, desde luego. Lo intento también inculcar a mi hija cuando va al campo. Es una cosa que, pase lo que pase el día de mañana, siempre lo he dicho, no te voy a decir que con ventaja es el club más especial de mi vida, pero vamos, va a dejar una huella imborrable y, sobre todo, ya no sólo a nivel deportivo, sino a nivel social, todo lo que mueve; vas a cualquier lado, me fui unos días a Oporto y había gente del Betis; es una cosa terrible el sentimiento lo que mueve y que hay béticos y béticas por todo el mundo que siguen a este club".

Adaptado y en deuda

"Sí, estoy muy feliz y lo que quiero es devolver toda esa ilusión y toda esa expectativa que tiene la gente en esta plantilla. Nuestra obligación es devolvérselo en el campo; no se pueden asegurar resultados, porque nadie lo puede hacer, pero lo que sí se pueden asegurar es actitud, compromiso, lucha, entrega. Todo eso son cosas innegociables que este escudo te obliga y te demanda cuando sales al campo, así que esperemos poder dar muchas alegrías en esta temporada a la afición".

La procesión va por dentro

"Sí, yo creo que es completamente distinto. Cuando juego y cuando estoy en la labor de futbolista, soy una persona bastante seria, que está mirando muchas cosas, que a lo mejor lo están celebrando y yo estoy dando la chapa a mi compañero al lado, estoy a otras cosas, pero sí que en el día a día y con confianza soy una persona que procura tener un ambiente distendido, que hace bromas. Creo que eso es parte esencial de hacer equipo y eso también cuenta a la hora de, luego en el campo, compenetrarse mejor, tener un buen ambiente en definitiva".

Los capitanes encubiertos

"Yo ahora este año he entrado con fuerza a Álvaro Valles, que la verdad es que el tío no sólo dentro del campo es un fenómeno, sino que fuera también hablo mucho con él, le gusta mucho, desde por la mañana, estar hablando de los diferentes temas de actualidad. Es un tío que hace vestuario, que hace equipo, más allá de los que habituales ya como Héctor Bellerín, Marc Bartra, que ya lleva mucho tiempo aquí, Pablo Fornals...

Sus estudios en paralelo

"Yo siempre he estado muy ligado a la formación en general, desde muy pequeño me ha gustado mucho poder enseñar a las generaciones nuevas, y creo que en el futuro una buena mezcla entre el fútbol y la enseñanza puede ser en categorías inferiores, estar un poco desde la estructura formativa, que eso es algo que me gratifica mucho. Yo hice las prácticas como maestro en un colegio y el hecho de ver un poco la progresión y el potencial de la gente joven, ver cómo evolucionan, pues siempre es algo muy gratificante, que es un poco más alejado de los focos del deporte de elite, pues sí que en un futuro no me importaría dedicarme a ello, porque ya es una vocación, es algo vocacional y es algo que me llena y que seguramente en el futuro pues tengo pensado dedicarme a ello. El día de mañana pues a lo mejor es la mezcla de ambos mundos, una persona que se ha dedicado toda una vida al fútbol, pero también que procura pues todo lo que ha aprendido transmitirlo a las generaciones futuras".

Sus aficiones en privado

"Soy un tío muy familiar, que me gusta pasar mucho tiempo con los míos, con la gente de Madrid al final. Me gusta mucho viajar y, aquí en Sevilla, por ejemplo pues voy muchas veces al cine, algunas veces con mi hija o mi mujer, otras veces he ido incluso solo con una gorra, pues ya te digo que soy muy cinéfilo y, bueno, la verdad es que soy un tío bastante sencillo. También con mi mascota doy paseos por el parque con mi hija, ya te digo, gustos sencillos; todavía no me ha picado ningún deporte de estos de pádel ni de golf, todavía no me ha cogido; tendré tiempo más adelante. Al final, vivimos en algo tan intenso como es el fútbol de elite que lo único que te pide el cuerpo cuando tienes el tiempo libre es hacer cosas sencillas, tranquilas, y descansar".