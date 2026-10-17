Sebastián Yatra se suma al equipo de moda en España antes del Betis - Barça: "Soy del Betis"

Sebastián Yatra sorprendió en La Cartuja durante el Betis-Barcelona. El cantante colombiano disfrutó del ambiente verdiblanco, lució una bufanda del conjunto heliopolitano y se atrevió a pronosticar goles de sus compatriotas, Cucho Hernández y Nelson Deossa

El Real Betis y el FC Barcelona se medían en La Cartuja en la jornada 9 correspondiente a LaLiga EA Sports. El partido se presentaba como uno de los atractivos en el campeonato nacional de liga por el gran estado de forma de ambos equipos. El FC Barcelona llegaba como líder indiscutible tras un arranque de temporada perfecto con pleno de victorias y el Real Betis se presentó en La Cartuja como tercer clasificado con la única mancha del partido en el Ciutat de Valencia. Todo lo demás se contaba por victorias, salvo el empate en Riazor.

Es un partido ideal para el sábado por la tarde. Miles de familias llenaban el Estadio de La Cartuja, cientos de aficionados culés también estaban en la grada e incluso un artista de gran reputación internacional estuvo a pie de campo para vivir este gran partido del fútbol español. Sebastián Yatra, aprovechando que esta misma noche actúa en el festival Jardín de las Delicias que se celebra en Sevilla, se pasó por el partido de la mano del Real Betis.

Sebastián Yatra se pasa por La Cartuja

El artista colombiano saltó en la previa del encuentro al césped con una bufanda del Betis e impactado por el ambiente que se respiraba en la grada. “Brutal, qué ambientazo por acá. Esto me pone a soñar con algún día cantar aquí en La Cartuja”, comentó el cantante al saltar al terreno de juego. Al artista, natural de Medellín, le encantó el ambiente que presentaba el Estadio de La Cartuja lleno de aficionados béticos: “Tiene los mismos colores que el Nacional, en Colombia. Hoy soy del Betis”.

Su relación con los colombianos del Real Betis

La visita de Sebastián Yatra coincide con la titularidad de su compatriota, el ‘Cucho’ Hernández. El delantero cafetero está viviendo una temporada de rotaciones con la llegada de Troy Parrott. Hoy, el día que va Yatra a verlo, es el elegido por Manuel Pellegrini para ser de la partida e intentar derrotar al FC Barcelona. Menos suerte ha tenido Nelson Deossa, que no es de la partida tras ser titular el pasado miércoles ante el Oporto.

Sin embargo, Sebastián Yatra confía en que sus compatriotas le den una alegría hoy a todos los béticos y a él. “Yo creo que hoy hay gol de los colombianos. Hoy Colombia en Sevilla saca adelante este partidazo”, apostilló el cantante a pie de campo mientras calentaban FC Barcelona y Real Betis. Un espectador de lujo para el partido de la jornada en España.