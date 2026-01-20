'Sule' El Haddadi (19) y Sevi Idriz (18): ficha al hermano de Munir y porfía por un desequilibrante extremo búlgaro

Los verdiblancos acuerdan el desembarco en verano a coste cero del delantero y negocian con el Leganés adelantar a enero su llegada; por el atacante del Lokomotiv Plovdiv pelean también Milan y Gent

El Real Betis habría apalabrado para el próximo verano a coste cero a Suleiman El Haddadi, hermano del otrora sevillista, alavesista, culé y che Munir El Haddadi. La noticia la ha adelantado 'Marca' y ha podido ser contrastada por ESTADIO Deportivo, que puede añadir que existe un principio de acuerdo hasta 2028, con un tercer año opcional, para el desembarco de un delantero versátil, de 1,75 y buenas condiciones.

El de San Lorenzo de El Escorial, promocionado a sus 19 años en Leganés B, llegó a ir citado una vez en noviembre con el primer equipo 'pepinero' para el duelo ante la Real Sociedad B de LaLiga Hypermotion, gozando de minutos en la Copa del Rey frente al CD Azuaga y el Albacete Balompié, aunque el hecho de negarse a renovar le ha costado salir de las alineaciones.

Ante tal tesitura, en La Cartuja quieren aprovechar para traerlo ya en esta ventana, aunque haya que pagar una pequeña compensación, por lo que negocian con el cuadro madrileño con el fin de potenciar el segundo equipo en Primera RFEF, que lucha por salir del descenso a las órdenes ya de Dani Fragoso y que agradecería un perfil como el suyo, con posibilidad de actuar como referencia o cayendo a ambas bandas.

Arriba, el Betis Deportivo cuenta con Rodrigo Marina, Destiny Ilahude y Yanis Senhadji, aunque entre los tres delanteros natos suman tres tantos (los mismos que el mediapunta Carlos Reina), al tiempo que para los costados están José Antonio Morante (dos goles), Kwame Sosu (2), Borja Alonso (1) y el ahora lesionado de gravedad Antonio Toral, por lo que han promocionado puntualmente los juveniles Antonio González y Rafa Oya.

Sevi Idriz, monitorizado en una fase pre elite

Con 18 años recién cumplidos, Sevi Idriz empieza a llamar la atención de varios clubes europeos, atraídos por su desborde y calidad. Según el experto en el mercado Rudy Galetti, el extremo derecho búlgaro, que llegó el pasado verano al Lokomotiv Plovdiv procedente de la cantera del CSKA de Sofía, gusta también sobremanera, aparte de a la del Real Betis, a la dirección deportiva del Milan y el Gent.

En lo que va de curso, el de Asenovgrad acumula 445 minutos con el primer equipo blanquinegro, repartidos en seis encuentros oficiales, en los que ha repartido dos asistencias. Internacional sub 19 con su país natural, percute indistintamente por derecha e izquierda; incluso, ha actuado como 'falso 9'. La idea es captarlo en esta interesante fase pre elite antes de que su progresión vaya acompañada con una subida de su caché.