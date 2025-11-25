La UEFA pone a Minakovic en el camino del Real Betis previo a El Gran Derbi contra el Sevilla FC

La polémica expulsión de Antony dos Santos, en el último minuto del partido entre el Real Betis y el Girona FC; el claro penalti no señalado sobre Rubén Vargas, en la visita del Sevilla FC al RCD Espanyol; las inquietantes ausencias de este martes en el entrenamiento verdiblanco de Héctor Bellerín, Natan de Souza y un Giovani Lo Celso que ha sido sometido a pruebas médicas esta misma mañana; la imagen en el hospital del propio Vargas y Adnan Januzaj, quienes también se lesionaron en Cornellà; las punzantes palabras de Joaquín Caparrós; altercados entre Biris Norte y Supporters Gol Sur por las calles de la ciudad... En la capital de Andalucía sólo se habla ya de El Gran Derbi del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán; pero mientras en Nervión ya sólo tienen en mente al eterno rival, los de Heliópolis deben aparcar aún el duelo cainita para centrarse en el encuentro de este jueves ante el FC Utrecht.

La UEFA designa a Nenad Minakovic para el Betis - Utrecht y a Balázs Berke en el Ludogorets - Celta

El Real Betis afronta su segundo encuentro seguido en el Estadio de La Cartuja, esta vez con el FC Utrecht neerlandés como rival en este encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League que se disputará a partir de las 21:00 horas de este próximo jueves día 27 de noviembre, sólo tres días antes de la visita al Sevilla FC en el primer derbi de la presente temporada. El conjunto verdiblanco suma dos victorias en los dos duelos continentales que ha jugado como local ante conjuntos de la Eredivisie y buscará mantener el pleno en este choque que estará arbitrado por el serbio Nenad Minakovic. Será la primera vez que coincida con ambos conjuntos, se estrenará también con un equipo español y pitará por tercera vez a un club de los Países Bajos (antes dirigió en dos ocasiones al AZ Alkmaar).

La UEFA, a través de sus medios oficiales, ha comunicado en la mañana de este martes que húngaro el Balázs Berke dirigirá el partido que a partir de las 18:45 horas disputarán en tierras búlgaras el PFC Ludogorets y el RC Celta de Vigo; mientras que Minankovic se encargará de impartir justicia en la contienda entre Betis y Utrecht. Todo el equipo arbitral que estará presente en La Cartuja de Sevilla procede de Serbia: Momcilo Markovic estará auxiliándole desde el VAR con la ayuda como asistente de Aleksandar Zivkovic, mientras que Nikola Borovic y Bosko Bozovic serán los jueces de línea y Milan Mitic actuará como cuarto árbitro.

El Betis llega a este partido situado en la novena posición de la clasificación de la liguilla preeliminar de la Europa League, rozando ese cupo de ocho plazas que pasarían directamente a los octavos de final sin necesidad de jugar la ronda previa de dieciseisavos -que además será en febrero, la semana de El Gran Derbi en La Cartuja-. Tras arrancar con un empate ante el Nottingham Forest inglés (2-2), los verdiblancos vencieron al PFC Ludogorets búlgaro (0-2), igualaron en la visita al KRC Genk belga (0-0) y se impusieron al Olympique de Lyon francés (2-0). Por su parte, el Utrecht está el cuarto por la cola (32º de 36 equipos) con sólo un punto de 12 y con un único tanto a favor en los duelos contra el propio Lyon (0-1), SK Brann noruego (1-0), el SC Friburgo alemán (2-0) y el FC Oporto portugués (1-1), en la última cita.