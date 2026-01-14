Manuel Vizcaíno da la última hora de la lesión de Suso y explica la clave del fichaje más ilusionante del Cádiz

El presidente del conjunto cadista estuvo presente en el programa 'Gol a Gol' de Canal Sur y sobre el ex del Sevilla y su importancia confesó: "Es clave y sobre todo en los partidos que vienen"

El Cádiz firmó el pasado fin de semana un importante triunfo ante uno de los equipos que si sigue en la línea actual, estará

peleando por disputar el play off de ascenso a Primera como es el Sporting de Gijón. Los de Gaizka Garitano terminaron con la victoria ante el Sporting de Gijón con 34 puntos la primera vuelta y con la sensación que con ciertos ajustes y la vuelta de futbolistas importantes como Suso, el Nuevo Mirandilla puede seguir disfrutando. El Cádiz ya suma cuatro partidos sin perder en los que ha acumulado 10 puntos de 12 posibles y empezará la segunda vuelta en puestos de play off de ascenso a Primera.

El próximo fichaje del Cádiz

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, habló este pasado fin de semana en el programa 'Gol a Gol' de Canal Sur. El máximo dirigente del Cádiz apostó por rematar la plantilla y confirmó que se está trabajando para reforzar el plantel de Gaizka Garitano en el mercado de fichajes de invierno: "Tenemos que rematar la plantilla y en ese trabajo estamos. Me callo las operaciones para que no se trunquen. Todas las operaciones tienen su razón".

Suso debe ser el fichaje del Cádiz en la segunda vuelta

En el Cádiz están deseosos de volver a ver a Suso, uno de los fichajes más ilusionantes del pasado verano y que a consecuencia de una lesión en el sóleo no juega desde el pasado 23 de noviembre cuando disputó el partido completo ante la Cultural Leonesa. Suso estaba siendo importante en el Cádiz tal y como demuestran sus 14 participaciones en lo que va de curso, como capitán y aportando un gol y una asistencia.

Sobre el ex del Sevilla y el momento de su recuperación habló Manuel Vizcaíno: "Tiene una lesión en el sóleo. Son lesiones complicadas y puñeteras, aunque le queda poco para volver. Él hace sesiones en día de descanso, él entrena en la ciudad deportiva". El presidente del Cádiz no escondió de la importancia de Suso dentro del cuadro de Gaizka Garitano y remarcó su liderazgo dentro y fuera del campo: "Para nosotros es clave y sobre todo en los partidos que vienen. Su liderazgo dentro y fuera del césped es clave para nosotros".

Antoñito Cordero y la clave de su fichaje

Otro de los nombres sobre el que fue preguntado Manuel Vizcaíno fue el de Antoñito Cordero. El ex del Málaga llegó cedido desde el Newcastle y con el deseo de reivindicarse tras un periodo poco productivo en las filas del Westerlo de Bélgica donde apenas contó con oportunidades.

Antoñito Cordero ya ha debutado con el Cádiz y si es capaz de demostrar su calidad, será importante para Gaizka Garitano. Vizcaíno contó alguna de las claves de su fichaje: "Contaba con ofertas muy superiores, pero quería jugar en el Cádiz. Su padre también ha sido importante, pero además él no ha mirado lo económico y sí su proyección personal y su carrera profesional. Quería jugar cerca de casa y, además, ha demostrado una madurez impropia de un niño de 19 años de edad".

Por último, Manuel Vizcaíno se mostró partidario de la dureza con los equipos de Primera y Segunda en el fair play financiero: "Estoy absolutamente de acuerdo con el fair play financiero. Más nos tiene que apretar LaLiga. Los dirigentes tenemos que ceñirnos a unos presupuestos, jugar todos con las mismas cartas y no hacer trampas como hacen algunos. Y lo digo como presidente de un equipo que también tiene que apretarse el cinturón después de haber descendido, y con una estructura que debe amoldar a la categoría. Lo pasamos mal como casi todos. Pedimos y aplaudimos a LaLiga por el control, que desde mi punto de vista hay que endurecerlo aún más".