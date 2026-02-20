Pablo Hernández trata de frenar la euforia del Castellón antes de medirse a Las Palmas: "Cualquier rival te pinta la cara"

El técnico orelluts habló este pasado jueves en la previa del encuentro ante los canarios que se disputará el próximo sábado. "No vienen de una dinámica positiva, pero son un equipazo", afirmó sobre los de Luis García

El Castellón volverá a defender liderato este fin de semana ante Las Palmas. Será el próximo sábado cuando los de Pablo Hernández afronten su segunda jornada al frente de la clasificación de LaLiga Hypermotion tras lograr salvar la papeleta la semana anterior venciendo al Deportivo de La Coruña en Castalia. Ahora el Castellón visitará a Las Palmas de Luis García con los canarios inmersos en una racha negativa de resultados que le ha llevado a no ganar desde el pasado 4 de enero. Desde entonces, cuatro empates y dos derrotas.

Este pasado jueves, Pablo Hernández, técnico del Castellón, se sentó ante los medios de comunicación para analizar el duelo de Las Palmas y dejar claro que a pesar del liderato, quieren seguir con los pies en la tierra. Pablo Hernández expresó lo sencillo que es entrenar cuando las cosas salen de cara y además explicó la ausencia de Jakobsen la pasada jornada por su reciente paternidad: "Veo al equipo muy enchufado. Cuando las cosas salen y los resultados son positivos siempre es más fácil trabajar. Están entrenando todos con muy bien y estamos con ganas de que llegue el partido. Jakobsen está ya de vuelta. La semana pasada fue padre y no entrenó en toda la semana. Son momentos extradeportivos que tiene que vivirlos con su mujer. Por eso no estuvo en el último partido, pero ya está entrenando con normalidad".

Las Palmas es un rival peligroso para el Castellón

Las Palmas, a pesar de su última mala racha de resultados, es el equipo menos goleado de LaLiga Hypermotion con solo 21 tantos encajados tras 26 jornadas. Sobre este dato quiso incidir Pablo Hernández que también habló sobre la peligrosidad de los canarios: "Va a ser un partido muy difícil. No vienen en una dinámica positiva, pero son un equipazo. Son el conjunto menos goleado y eso denota lo que cuesta marcarles".

A pesar de esto, Pablo Hernández no escondió que van en busca de los tres puntos ante Las Palmas, mas aún teniendo en cuenta que ahora mismo los de Luis García son un rival directo por el ascenso a Primera: "Nosotros vamos con la mentalidad que vamos a cualquier otro partido, es decir, a sacar los tres puntos. Sabemos que es un rival directo nuestro en estos momentos, pero tenemos claro que tenemos que ir partido a partido".

El Castellón debe seguir trabajando para seguir arriba

Pablo Hernández, hombre de fútbol, sabe que en el momento en el que el Castellón se lo crea, teniendo en cuenta la competitividad de LaLiga Hypermotion, la caída puede llegar: "Somos conscientes de la dificultad de lo que estamos haciendo. Si queremos mantenernos ahí, tenemos que seguir trabajando igual. En cuanto bajas la exigencia, cualquier rival te pinta la cara".

El duro calendario del Castellón con Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Racing de Santander

El duelo ante Las Palmas es el segundo de los tres encuentros en los que los de Pablo Hernández deberán demostrar que están listos para el ascenso a Primera. Tras vencer al Deportivo de La Coruña, una vez que superen el duelo ante Las Palmas, los orelluts recibirán el próximo fin de semana al Racing de Santander en Castalia en un duelo que podría llegar con uno primero y otro segundo en LaLiga Hypermotion.