La amenaza de dos fichajes frustrados que "sienten y quieren al Celta de Vigo"

Tanto Denis Suárez como Jonny Otto, formados en la cantera celeste, tuvieron la oportunidad de regresar al conjunto gallego en los últimos tiempos. Este domingo vuelven a Balaídos pero con la camiseta del Alavés, recibiendo los elogios de Claudio Giráldez

Tras celebrar por todo lo alto el pase a los cuartos de final de la Europa League con su victoria a domicilio ante el Olympique de Lyon, el Celta de Vigo retoma este domingo LaLiga ante el Deportivo Alavés, a las 16:15 horas en Balaídos, con la misión de cambiar el chip para mantener la pelea con el Real Betis por una quina plaza que se sitúa a tres puntos y que puede dar el premio gordo de un billete para la Champions.

Enfrente estará un rival necesitado de puntos para alejarse del descenso y que llegará con dos ex jugadores celestes en sus filas: Denis Suárez y Jonny Otto. A sus 32 años, ambos regresan a la que consideran su casa, pues se formaron en A Madroa y disfrutaron de varias temporadas en el primer equipo, si bien se quedaron con la espina de poder regresar pese a que desde Balaídos barajaron sus posibles fichajes en recientes mercados.

Denis Suárez no pudo esperar más en verano

En el caso de Denis Suárez, sin ir más lejos, fue el nombre que puso Claudio Giráldez sobre la mesa el pasado verano. Para el técnico de Porriño era una prioridad firmar a un enganche y no tuvo reparos en elogiar públicamente al de Salceda de Caselas. Pero la negativa de Aidoo o Cervi a hacer las maletas, pese a que se les ofreció la rescisión de sus contratos, imposibilitó la llegada como agente libre del mediapunta, que no pudo esperar más y cambió finalmente el Villarreal por Mendizorroza ante la llamada de Eduardo Coudet.

Rafa Benítez dijo 'no' a Jonny Otto

Por su parte, Jonny Otto fue tanteado en el mercado invernal de la 23/24, cuando salió del Wolverhampton también a coste cero para recalar en el PAOK de Salónica griego, donde estuvo hasta el pasado verano. Sin embargo, Rafa Benítez prefirió a Manquillo, que a la campaña siguiente chocó con Giráldez por su falta de minutos y acabó saliendo por la puerta de atrás, optando incluso por colgar las botas.

"Dos jugadores excepcionales"

Ahora, el actual técnico del Celta de Vigo espera que ambos afronten la cita de este domingo "motivados" por un pasado que llevó al lateral diestro a disputar 221 encuentros con la camiseta celeste, por los 105 de su compañero. "Están haciendo una temporada muy buena. Creo que son dos jugadores que sienten el Celta y que lo quieren, pero son profesionales y va a ser muy difícil enfrentarnos a ellos", aseguró el pontevedrés.

"Les deseamos toda la suerte del mundo a partir del partido contra nosotros, pero en el campo creo que todos tenemos claro que cada uno defendemos lo nuestro y les daremos un abrazo al acabar, como les dimos en el partido de ida. Son dos chicos excepcionales y dos jugadores excepcionales y, en este caso, con un pasado y un sentimiento celtista", añadió.

Los números de Denis Suárez y Jonny Otto

En la presente campaña, Denis Suárez ha alternado titularidades y suplencias para suma run total de 1.191 minutos 23 encuentros, con un gol y una asistencia, si bien desde la llegada de Quique Sánchez Flores está teniendo un rol secundario. Todo lo contrario que Jonny Otto, que sigue siendo pieza fija en la defensa vitoriana. En su caso, solo se ha perdido una jornada de LaLiga y ha sido titular en todas las demás, alcanzando ya los 2.482 minutos en 30 encuentros, cotando la Copa del Rey.