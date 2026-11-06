Giráldez tras la derrota del Celta en Europa: "Lo más justo es que hubiésemos ganado"

Claudio Giráldez lamentó la derrota del Celta ante el Union Saint-Gilloise (1-2), un resultado que considera injusto por el juego y las ocasiones de su equipo. Pese al tropiezo, pidió mantener esa versión para seguir peleando por una plaza en la siguiente ronda de la Europa League

El Celta se marchó de Balaídos con las manos vacías, pero Claudio Giráldez no salió derrotado en su discurso. La derrota por 1-2 frente al Union Saint-Gilloise dejó un golpe importante en las aspiraciones europeas del conjunto gallego, aunque el técnico quiso poner el foco en el rendimiento de sus futbolistas. A su juicio, el equipo firmó una de sus mejores actuaciones del curso y tuvo argumentos suficientes para conseguir un resultado muy diferente.

El entrenador celeste no escondió su frustración por el desenlace de un encuentro en el que, especialmente tras el descanso, vio a los suyos dar un paso adelante. "Creo que hemos hecho un partido muy bueno, de los mejores de la temporada junto al del Celtic", explicó tras el encuentro. Giráldez considera que el Celta está mostrando una buena versión en Europa, pero los resultados no están acompañando a las sensaciones. "Es una pena que no estemos sumando lo que nos hemos merecido. Pero el fútbol va de meterla, de aprovechar los momentos. Nuestra segunda parte es muy buena", lamentó. El técnico resumió así la diferencia entre lo que vio sobre el césped y lo que terminó reflejando el marcador: los vigueses generaron ocasiones y tuvieron fases de dominio, pero no encontraron la eficacia necesaria para transformar ese trabajo en puntos.

Giráldez señala el camino para seguir creciendo en Europa

Pese al resultado, Giráldez quiso convertir la actuación ante el conjunto belga en una referencia para lo que resta de competición. El entrenador destacó el nivel de los dos equipos y describió el encuentro como "un partido muy bonito, con dos equipos muy alegres". Sin embargo, volvió a insistir en que el desenlace no hizo justicia a lo sucedido durante los noventa minutos.

"Lo más justo es que hubiésemos ganado", aseguró, dejando clara su sensación de que el Celta mereció un premio mayor. No obstante, el preparador no quiere que la frustración por esta derrota termine afectando al rendimiento del equipo en las próximas jornadas. Su intención es trasladar a LaLiga la intensidad y la competitividad que sus jugadores están demostrando en el torneo continental. "Tenemos que mantener este nivel que estamos dando en Europa en los partidos de Liga", señaló. Un mensaje con el que Giráldez también busca que el equipo dé continuidad a las buenas sensaciones, independientemente de los resultados que se hayan producido hasta ahora.

El Bournemouth, siguiente objetivo del Celta

El técnico celeste tampoco quiso detenerse en las cuentas ni empezar a calcular qué necesita el equipo para alcanzar la siguiente fase. Con el calendario todavía por delante, su mirada ya está puesta en el próximo compromiso europeo, frente al Bournemouth, una nueva oportunidad para recuperar los puntos que se escaparon en Balaídos. Giráldez confía en que repetir el rendimiento ofrecido ante el Union Saint-Gilloise permitirá al Celta volver a la senda de la victoria y mantenerse en la pelea. "Si trabajamos como hoy, creo que encontraremos la victoria y nos meteremos sin ninguna duda en la siguiente ronda", afirmó.

El entrenador también recordó que el camino recorrido hasta ahora no ha sido sencillo. El nivel de los rivales a los que se ha enfrentado el conjunto gallego debe servir, en su opinión, como aprendizaje y motivación para lo que viene. "El calendario que hemos tenido no ha sido demasiado sencillo, pero eso nos tiene que dar fortaleza para saber que podemos competir contra los mejores equipos de la competición", concluyó.