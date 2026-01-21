Iago Aspas se lleva a lo personal el relato acerca de Vinícius: "Es algo que se lleva dentro y que nunca vas a ser capaz de pararlo o de tenerlo al 100%"

El capitán del Celta, que también ha sufrido algunos episodios en su juventud similares a los que vive Vinícius, señala que el brasileño debe canalizar su ira y centrarle en el fútbol, aunque destaca, por experiencia, que "nunca va a ser capaz de pararlo o de tenerlo al 100%"

La actitud de Vinícius, jugador del Real Madrid, dentro del terreno de juego deja mucho que desear, aunque alguno lo definen como carácter. Sus contantes encontronazos con la grada que lo sacan del partido le han costado caro al Real Madrid en más de una ocasión y abucheos a Vinicius en un alto grado de decibelios en todos los campos de España, incluso en el Santiago Bernabéu. Si alguien sabe de encontronazos, de carácter y de desesperación durante un partido es Iago Aspas, jugador del Celta de Vigo, que se lleva a lo personal, especialmente cuando era más joven, el actual relato acerca de Vinícius, asegurando que "es algo que se lleva dentro y que nunca vas a ser capaz de pararlo o de tenerlo al 100%".

Iago Aspas interioriza el relato en torno a Vinícius

El futbolista del Celta de Vigo asegura que, en su juventud, también pasó por momentos de frustración que pagó en el campo, algo similar a lo que está haciendo Vinícius en el Real Madrid. "Es fácil que yo lo diga cuando a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando era joven", comienza diciendo Iago Aspas en Feeberse, antes de recomendar al crack brasileño que canalice esa energía en jugar al fútbol en vez de pagar su frustración con la grada. "A veces lleva ese tipo de interpretación en las gradas rivales o en los defensas rivales o los oponentes, esa frustración que él tiene, que parece que va contra el rival y que debería canalizarlo más en el fútbol", destaca el capitán del Celta de Vigo que señala la facilidad de la grada rival para sacar de sus casillas al futbolista del Real Madrid. "Para las gradas rivales es fácil estar encima de él, pues para descentrarlo, para que no saque todo el fútbol o todo el juego que lleva dentro, que es mucho y muy, muy bueno", dictamina.

Iago Aspas alerta a Vinícius

Po último, y haciendo referencia a su experiencia, Iago Aspas recuerda que muchas de las tarjetas que le han mostrado en el pasado ha sido debido a ese temperamento que le ha jugado malas pasadas en muchas ocasiones. "Seguro que me han llevado a muchas tarjetas, a muchas expulsiones en su momento, pues cuando era más joven y no sabía canalizar", destaca el capitán del Celta de Vigo que, para cerrar el tema, da un aviso a Vinícius. "Con el paso del tiempo se ha ido mejorando, pero eso es algo que se lleva dentro y que nunca vas a ser capaz de pararlo o de tenerlo al 100%", finaliza Aspas.