Pablo Durán, un mes después, refuerza al Celta

El Celta de Vigo ha recuperado a Pablo Durán, que estará presente en el choque entre el conjunto de Claudio Giráldez y el Valencia tras un mes lesionado

El Celta de Vigo encara la primera jornada del año con el objetivo de mantener la racha positiva de resultados que cosechó al final del 2025. Para ello, el equipo de Claudio Giráldez deberá pasar la prueba ante el Valencia en Balaídos. la cita es exigente y más si tenemos en cuenta la situación tan delicada en la que llega el Valencia. Por ello, el de Porriño celebra la vuelta de Pablo Durán, que refuerza la delantera del Celta de cara a la jornada 18 de LaLiga.

Pablo Durán refuerza el ataque del Celta

Pablo Durán y Borja Iglesias se han recuperado de sus respectivas lesiones y estarán a disposición de Claudio Giráldez para el partido que este sábado disputará el Celta contra el Valencia en Balaídos. El entrenamiento vespertino de este jueves confirmó que ambos ya están listos para reaparecer en el primer partido de 2026. Pablo Durán se lesionó en el partido contra el Real Madrid del pasado 7 de diciembre y desde entonces venía realizando trabajo individual. El delantero celtista, hasta antes de la lesión, disputaba el sitio con Borja Iglesias, disputando 13 partidos en LaLiga y anotando 2 goles. Su participación en la Europa League estaba siendo más notable. En la segunda competición europea, Pablo Durán participó en los 5 encuentros en los que estaba disponible y ha visto puerta en tres ocasiones.

Borja Iglesias y Carlos Domínguez también se apuntan al plan de Claudio Giráldez

Por su parte, Borja Iglesias cayó lesionado en el duelo copero ante el Albacete y ya no pudo viajar a Oviedo para disputar el último partido del año. El internacional español, máximo goleador celeste, acortó sus vacaciones para acelerar su puesta a punto. Con 8 goles en 23 partidos, Borja Iglesia se ha vuelto indispensable en el ataque celtista y firma un gran registro goleador para despedir el año en el que ha vuelto a mostrar su mejor versión. Tras salir mal del Betis y una cesión intrascendente en el Bayer Leverkusen, el gallego ha encontrado su sitio en Vigo dónde disfruta del crecimiento del club vigués y de una época extraordinaria. El santiagués es una figura crucial en los esquemas de Claudio Giráldez y espera seguir siéndolo en estos meses que restan de competición para tener una oportunidad de cara al Mundial 2026 con España. El que también podría recibir el alta es el defensa central Carlos Domínguez, de baja desde el 10 de diciembre por una rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo.