Semenyo, Raspadori, Gallagher ni Cancelo podrán jugar

Ninguno de los fichajes invernales podrán jugar en la Champions, Europa League o Conference League hsta que comience la fase eliminatoria. Cada club tendrá una lista A con 25 inscripciones, pudiendo hacer hasta tres cambios hasta el 5 de febrero

Ninguno de los fichajes de enero realizados hasta el momento por cualquier club europeo podrán competir en la Liga de Campeones; al menos por ahora. Es decir, ni Antoine Semenyo, fichado por el Manchester City; ni Giacomo Raspadori, reclutado por el Atalanta; ni Conor Gallagher, contratado por el Tottenham, ni ninguno de los fichajes hechos hasta ahora en la ventana invernal aún pueden competir en la Champions hasta el final de la fase liga, cuando cada uno de los equipo clasificados podrá inscribir tres jugadores nuevos para jugar a partir de las eliminatorias. Similar pasa en la Europa League y en la Conference League.

¿Pueden los fichajes de enero jugar en la fase liga o en la fase eliminatoria de la Champions League, la Europa League y la Conference League?

Los fichajes de enero ya pueden actuar en sus respectivas competiciones nacionales, pero no en la máxima competición europea ni en las otras dos grandes competiciones continentales de la UEFA, según recogen las normas.

¿Cuáles son las normas de la UEFA sobre los fichajes de enero?

Los equipos que permanezcan en la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League podrán inscribir un máximo de tres nuevos jugadores elegibles tras la finalización de la fase liga y antes del inicio de la fase eliminatoria: “Una vez finalizada la fase liga y antes del inicio de la fase eliminatoria, un club podrá inscribir un máximo de tres nuevos jugadores elegibles para los partidos restantes de la competición en curso”.

Así lo recoge el artículo 32.01 de la normas de la UEFA para estas competiciones, en las que se mantiene el límite de 25 inscritos en la llamada lista A. Si con los fichajes sobrepasan esa cantidad, deben eliminar a otros jugadores de la nómina que entrega a la UEFA.

¿Cuándo se confirmarán los cambios en las plantillas?

La fecha límite de inscripciones tanto para la Champions como para la Europa League como en la Conference es el 5 de febrero próximo, a las doce de la noche.

¿Pueden jugar los fichajes la Champions con dos equipos distintos?

No hay condicionantes de haber participado antes con otro club en la fase liga de esta edición de la Liga de Campeones. “Cualquiera o todos los jugadores (…) pueden haber sido alineados por otro club en la fase de clasificación, los play-offs o la fase liga de la Liga de Campeones, la Liga Europa o la Liga Conferencia”, dicta el artículo 32.03, según informa la UEFA.