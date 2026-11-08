Iván Ania hace balance y pone buena nota al momento del Córdoba

Los 19 puntos que acumula sitúan al equipo andaluz en mitad de la clasificación de LaLiga Hypermotion

La tranquilidad con la que se vivió cuando el Córdoba empezó la temporada con una victoria y cuatro derrotas en los cinco primeros encuentros tenían una explicación. Es una película que ya han visto en varias ocasiones desde que Iván Ania se sienta en el banquillo califal.

Las buenas rachas se alternan con las malas, el equipo acaba creciendo y termina mirando más arriba que a la zona abaja. Ocho jornadas después ya se encuentra ahí. Tras su victoria este sábado (3-0) ante el Ceuta, el Córdoba suma diez de los doce últimos puntos, que le sitúan, de forma provisional, en la décima posición, a tres puntos de 'play off' y con 9 de ventaja sobre la zona de descenso, que ahora mismo marcan los 10 puntos del Cádiz.

“Estamos en una dinámica positiva. Ahora tenemos por delante dos partidos muy difíciles, pero realmente para mí el difícil era éste, porque el Ceuta es un equipo que juega bien, que si te quita el balón es capaz de someterte, generarte y verlo ahí abajo en la clasificación te lleva a equívocos”, avisa Iván Ania sobre el equipo que hasta ayer entrenaba José Juan Romero, destituido como técnico caballa tras consumarse la derrota.

Ania da un toque por la relación final

Para el técnico ovetense del Córdoba, su equipo mereció ganar, aunque no dio por cerrado el triunfo por la 'desidia' de sus hombres en el tramo final. "Fuimos merecedores de la victoria claramente. Hasta el 3-0 me gustó mucho el equipo, pero no a partir del tercer gol. Concedimos demasiado. Antes del tanto saltábamos a igualarles y éramos ganadores en las disputas, si jugaban en corto éramos capaces de presionar y hacíamos que no pudieran encontrar a sus compañeros. A partir del 3-0 dejamos de hacerlo, no sé el motivo. Empezaron a encontrar a Kuki, empezó a tener más el balón y se sintieron mucho más cómodos que en la primera parte", admite el preparador cordobesista.

“En el cómputo global creo que es un buen partido. Una victoria merecida. Volvemos a dejar la portería a cero y son tres veces en los últimos cuatro partidos, y creo que como siempre digo si somos capaces de poner el balance positivo de goles a favor y en contra vamos a escalar en la clasificación. Son 19 puntos y creo que son unos buenos números”, valoraba Iván Ania, que prácticamente suma la mitad de los 39 puntos que se han disputado. El décimo puesto en mitad de tabla así lo corrobora también.

Los goles de Percan, claves para el Córdoba

Gran parte de la culpa de este resurgir del equipo cordobés la tiene su mejoría defensiva, ya que era el que más encajaba en el arranque de campaña junto al Ceuta. Pero también el acierto de jugadores como Eder García o con un Percan que ha sido clave en el resurgir cordobés, con goles que casi siempre han dado puntos (Albacete, Tenerife, Eibar o Ceuta).

"Aprovechó la oportunidad. Son dos goles en este partido e incluso podía haber hecho alguno más. Está en un buen momento y tenemos que aprovecharnos, nos está dando muchísimo trabajo en la presión, es el primero que la marca. Luego, es muy incómodo para los centrales porque está continuamente tirando desmarques. El tener competencia es positivo en el grupo y se nota que cuando salen. El otro día sale Víctor y hace gol, hoy hace dos Percan, todos están enchufados", sentencia el asturiano.