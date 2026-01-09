Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña, decide entre Álvaro Ferllo y Germán Parreño

El técnico del cuadro de Riazor le dio la titularidad a Álvaro Ferllo tras cerrar su fichaje desde el Sevilla y sentó a Germán Parreño. Todo apunta a que volverá a ser titular ante Las Palmas

El Deportivo de La Coruña llevaba desde el pasado verano buscando un portero que le diese garantía bajo los palos a Antonio Hidalgo. Parece que no ha sido hasta este mercado de fichajes de invierno cuando la portería del Deportivo de La Coruña ha quedado cubierta como quería Antonio Hidalgo. El Deportivo de La Coruña anunció hace ya varios días la llegada de Álvaro Ferllo desde el Sevilla. En Nervión no tuvo oportunidades y ante la llamada del que fuese su técnico en el Huesca, no se lo pensó.

Poco tardó Antonio Hidalgo en darle la alternativa en la portería a Álvaro Ferllo ya que ante el Cádiz el pasado fin de semana ya lo colocó como titular. En esa situación y con el partido de Las Palmas por delante, el técnico catalán tuvo que dar ciertas explicaciones sobre su decisión y también sobre cómo se lo ha tomado el perjudicado Germán Parreño.

La portería del Deportivo de La Coruña tiene nuevo dueño

Antonio Hidalgo se mostró tajante a la hora de reafirmarse en su decisión sobre quién será el portero el próximo sábado ante Las Palmas: "Cuando uno toma una decisión en la portería cierto es que es sopesada y pensada. El sábado va a jugar Álvaro y a partir de ahí sabemos que tenemos una gran terna de porteros". En esta situación, la titularidad de Álvaro Ferllo lleva a Germán Parreño a la suplencia.

El técnico del Deportivo de La Coruña explicó la actitud del ahora suplente en la portería: "Es un tema complejo. Cuando tienes que tomar ciertas decisiones no hacen falta muchas palabras porque cualquier cosa que puedas decir a un jugador que está jugando, seguramente no lo vaya a comprender".

Antonio Hidalgo prosiguió hablando de cómo lo ha afrontado el guardameta: "La reacción de Germán ha sido intachable. Como compañero de diez con una sonrisa en la cara ayudando a Álvaro. Es un jugador que juegue o no juegue acepta la decisión del entrenador. Germán no está contento con mi decisión, pero la respeta y sigue trabajando para ponerme las cosas difíciles. Es un profesional como la copa de un pino".

El mercado de fichajes del Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña aún tiene una ficha libre tal y como confirmó Antonio Hidalgo. El técnico catalán apostó por estar abiertos a la posibilidad que lleguen refuerzos aunque dejó claro que está contento con lo que tiene: "Nos queda una ficha libre y siempre estamos abiertos a la posibilidad de mejora. A partir de ahí estamos contentos con los jugadores que tenemos y no valoramos ahora mismo otro escenario".

Pero Antonio Hidalgo está verdaderamente preocupado con la racha de partidos sin ganar que acumula el Deportivo de La Coruña: "Tenemos muy claro que para conseguir objetivos en una Liga tan larga tienes que competir contra cualquiera. Las Palmas nos va a poner las cosas muy complicadas porque es un equipo que tiene mucho balón y se estructura muy bien. Tenemos que buscar nuestros momentos, jugar en campo contrario, penalizarles mucho sus errores y acabar jugadas. Veremos donde podemos encontrar sus debilidades porque todo el mundo las tiene".

Por último hizo una breve valoración sobre el partido ante el Atlético de Madrid de Copa del Rey: "Es un rival de primer nivel con gente que tiene muchísimo talento y jugadores top mundial. Esto nos tiene que dar una motivación extra con nuestra gente, vivir ese partido y disfrutarlo".