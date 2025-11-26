Nolaskoain vuelve a ser pieza clave para Beñat San José

Tras casi un mes de baja, Beñat San José ha recuperado a Nolaskoain una de sus piezas claves en el Eibar donde el equipo gana en terreno ofensivo y prueba de ello es su gol la pasada jornada frente al Zaragoza

El Eibar no atraviesa por el mejor momento en LaLiga Hypermotion y está pasando por un ejercicio de supervivencia en un terreno complicado donde la distancia entre el ascenso y el descenso es cada vez más pequeña y eso dificulta la labor de un equipo armero que se encuentra marcando la frontera con el descenso pero empatado a puntos con el Andorra, que ha caído a esas posiciones esa misma semana. Sin embargo, la nota positiva de estos últimos días ha sido la vuelta de Nolaskoain, que en su vuelta anotó un gol contra el Zaragoza aunque por desgracia para los suyos, sirvió de poco.

Una vuelta deseada

Tanto el club como el jugador quería ver la vuelta de un jugador necesario en los esquemas de Beñat San José. El mencionado jugador ya se afianzado en el once inicial del equipo eibarrés como central después de tener un inicio de carrera ofensivo donde fue retrasando cada vez más su posición hasta afianzarse en la posición de central. Además de destacar en el aspecto ofensivo con el gol logrado frente al equipo maño, aporta mucho más al juego.

En su estancia en el Athletic, en lo que viene siendo su crecimiento futbolístico también ha destacado en otras facetas como por ejemplo su labor en el centro del campo. Debido a ello, también destacar en el Eibar por aportar en creación de juego y mejorar el flujo de este. Por último, su capacidad en el balón aéreo lo hacen destacar por su polivalencia.

Nolaskoain tiene gol

La única posibilidad que tuvieron los armeros de sacar un resultado positivo frente a un equipo que se le acerca en la clasificación como es el Real Zaragoza fue a través del mencionado jugador tras su gol a través de uno sus puntos fuertes, el golpeo por arriba, lo que sirvió para anotar desde la salida de un córner. Tras el encuentro quiso tener palabras donde se refirió a una derrota dolorosa que deja en entredicho el puesto de Beñat San José. Estas fueron las palabras del futbolista al término del partido. "Ahí es donde se han metido al partido. Todos los equipos tienen sus armas y creo que les hemos dado vida. Hemos tenido muchas opciones para ponernos por delante y no lo hemos hecho. En partidos así, si no la metes, aun teniendo un jugador más, acabas fallando".

La dura derrota en Ipurúa

Hasta esta jornada, el Eibar era uno de los equipos invictos en casa pero esta condición ya se ha perdido, pese a ello, Ipurúa sigue siendo un estadio difícil para sacar puntos. Sobre esto se refirió: "Ha sido muy duro porque teníamos la sensación de que éramos un equipo muy fuerte en casa. Cuando viene un contrario así, parece que todo es fácil y estos partidos son muy difíciles".