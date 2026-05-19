Rafa ﻿Benítez, sentenciado en el Panathinaikos: en Grecia ya dan por hecha su destitución y señalan un posible reemplazo

Cuenta atrás en el Panathinaikos: el club ya asume la destitución de Rafa Benítez siete meses después de su llegada y busca relevo mientras el técnico español se podría despedir de manera inminente sin cumplir expectativas. De esta manera, suena un nombre como posible reemplazo: Jacob Neestrup

Rafa Benitez tiene los días contados en el Panathinaikos. El entrenador español, que llegó en el pasado mes de octubre, está muy cerca de ser destituido del conjunto griego. Por ello, el técnico recibiría en torno a los siete millones de euros por su sueldo de estos meses y por la indemnización por rescisión de contrato, que fue de dos años y medio.

Rafa Benítez fue el mejor entrenador pagado de la historia del fútbol de Grecia, ya que recibía hasta 3,6 millones de euros por temporada. Sin embargo, el exentrenador del Liverpool o Real Madrid, entre entros, no ha cumplido con las expectativas que se pusieron sobre la mesa en su llegada. Yannis Alafouzos, propietario del Panathinaikos, parece tener la decisión tomada.

Ridículo europeo y señalamiento directo: Benítez queda expuesto tras el desastre en Europa League

Por un lado, el Panathinaikos fue eliminado de octavos de final de la Europa League por el Real Betis. Los de Rafa Benítez empezaron mandando en el encuentro de ida, en Atenas, gracias al gol de Vincente Taborda de penalti, que dejó el 1-0 con todo por decidir en La Cartuja. El conjunto de Manuel Pellegrini volvía con el objetivo de remontar en uno de los partidos más importantes de la temporada.

En este sentido, el Panathinaikos se vio superado desde el primer momento en el partido de vuelta en La Cartuja. Aitor Ruibal abrió la lata en un encuentro en el que se quisieron unir Amrabat, Cucho Hernández y Antony. Un 4-0 ante el Real Betis y una eliminación con la que se empezó a coger fuerza la destitución de Rafa Benítez del equipo griego. Tras decir adiós a la UEFA Europa League, el club ponía el foco en la Superliga.

Rafa Benítez se desploma: una victoria en ocho partidos y el Panathinaikos cae al cuarto puesto

Además, el Panathinaikos no mejoró la dinámica en las siguientes semanas, ya que solo logró una victoria de los ocho encuentros que han disputado hasta ahora los de Rafa Benítez. Tres derrotas ante el Olympiacos y AEK han dejado al conjunto griego en la cuarta posición de la tabla con 52 puntos, por lo que disputarán la próxima temporada la Conference League.

De esta manera, se recuerdan las palabras de Rafa Benítez, en su presentación con el Panathinaikos, hablando de las expectativas con el equipo a su llegada: "Queremos construir algo poco a poco, asegurarnos de tener fundamentos fuertes y luego aspirar a más. No puedo garantizar títulos, pero sí que competiremos y daremos nuestro 100%. Queremos estar en la parte alta de la tabla y competir en Europa, pero poco a poco, con paciencia y trabajo duro".

Rafa Benítez, sentenciado: en Grecia ya dan por hecho su despido y Neestrup aparece como relevo inmediato

Esto ha provocado que desde Grecia y, concretamente, el medio Newsbeat, de por hecho la destitución de Rafa Benítez. Además, la misma fuente ha explicado que el Panathinaikos estaría preparando el despido del entrenador español tan solo siete meses después de su llegada. De la misma manera, la información apunta a Jacob Neestrup como posible reemplazo en el conjunto griego.

Jacob Neestrup fue despedido del Copenhague el pasado mes de marzo, por lo que podría ser una opción sobre la mesa ante la inminente salida de Rafa Benítez.

Por su parte, el técnico español dirá adiós al Panathinaikos tras unos meses en los que no ha sido esa figura de entrenador que se le recuerda en otros clubes como el Liverpool, dónde se alzó con la UEFA Champions League en 2005, o la Copa de la UEFA con el Valencia en 2005 o la UEFA Europa League con el Chelsea en 2013.