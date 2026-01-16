La influencia de Arbeloa en el último fichaje de Las Palmas; competencia para Jesé Rodríguez

El actual técnico del Real Madrid estuvo muy 'presente' en la presentación de Iker Bravo, un delantero que pasó por el Castilla y que no se olvidó de su pasado blanco

El nombre de Arbeloa está siendo uno de los más comentados en los últimos días en la actualidad del fútbol en España y posiblemente en toda Europa. El que fuera hasta hace no mucho entrenador del primer filial del Real Madrid, el Castilla, pasó de la noche a la mañana a ser técnico de los 'mayores'.

Arbeloa asumió el cargo de entrenador en el Real Madrid tras la fulminante y sorprendente salida de Xabi Alonso una vez que perdió la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Para Arbeloa llegó después la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete que sin señalarlo directamente, pone ya el foco sobre su capacidad para dirigir un vestuario tan complicado como el blanco.

El papel de Arbeloa en el Real Madrid Castilla que beneficia a Las Palmas

Pero Arbeloa y su papel como entrenador salió a relucir a varios kilómetros de Madrid, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria donde el equipo de la ciudad insular presentó a su último y flamante fichaje: Iker Bravo. El delantero de 21 años recién cumplidos el pasado 13 de enero, llega a Las Palmas en calidad de cedido desde el Udinese de la Serie A y como un mensaje claro a uno de los hombres más en forma del cuadro de Luis García. Este es Jesé Rodríguez, que en las tres últimas jornadas de LaLiga Hypermotion se ha reencontrado con el gol con cuatro dianas y siendo decisivo en el conjunto canario.

El mensaje de Iker Bravo, último fichaje de Las Palmas, para Arbeloa

Más allá de esta competencia que le puede dar Iker Bravo a Jesé Rodríguez y que a buen seguro será en beneficio del equipo canario, el delantero se acordó de uno de los entrenadores que le han formado en su carrera. Hablamos de Álvaro Arbeloa quien durante la temporada 2022/23 dirigió a Iker Bravo cuando el ariete llegó cedido en calidad de cedido desde el Leverkusen.

Iker Bravo no dudó en valorar la importancia que tuvo Arbeloa en su crecimiento como futbolista: "Siempre he dicho que supo entenderme desde el primer momento en una etapa muy difícil de mi vida. Es una persona que me ha ayudado muchísimo". Yendo más allá sobre este entendimiento de Arbeloa con Iker Bravo, el delantero de Las Palmas añadió que le ayudó a reflexionar "sobre las cosas que tengo que hacer para ser un grandísimo futbolista y a crear la confianza de poder demostrarlo en el campo".

Iker Bravo elogia a Jesé Rodríguez

Volviendo sobre la competencia de Iker Bravo y Jesé Rodríguez, el jugador cedido por el Udinese no escatimó en elogios hacia el canario y prometió fijarse en el que también fue en su momento canterano del Real Madrid: "Todos sabemos la clase de jugador que es Jesé. Es un grandísimo futbolista, por lo que todo lo que pueda aprovechar de él lo haré al máximo. Tendré las orejas bien abiertas para fijarme en él. Aprovecharé la oportunidad".

Por último Iker Bravo explicó lo sencillo que fue aceptar la oferta de Las Palmas: "Tenía muy claro qué quería para la segunda vuelta. Hablé con mi representante y con Luis García y sentí el feeling y la sensación de que me querían. Fue muy sencillo aceptar la oferta de un equipo que se adapta muy bien a mi juego".