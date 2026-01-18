Muriqi se marca un Dani Güiza y Leo Román se licencia en Son Moix

La victoria ante el Athletic dejó dos nombres propios como auténticos protagonistas. Ambos salvaron el 'match ball' que supuestamente tenía Jagoba Arrasate en el banquillo bermellón

Aunque todos los focos apuntaron al final del partido a Vedat Muriqi como el hombre del partido, igual de relevante fue el papel del guardameta del RCD Mallorca, Leo Román, en la victoria ante el Athletic Club (3-2).

El cancerbero del conjunto balear cuajó su mejor actuación de la temporada tras intervenir hasta en nueve ocasiones para que el cuadro vasco no sumara puntos en Son Moix. A pesar de encajar dos goles, en los que no pudo hacer nada por un error de la defensa en primer lugar, y por una genialidad de Nico Williams en el segundo, sus nueve paradas fueron el soporte sobre el que su equipo pudo jugar para llevarse los tres primeros puntos del año.

En concreto, realizó cuatro paradas en la primera parte y cinco en la segunda, pero las dos más importantes fueron antes del descanso, cuando Unai Gómez se plantó solo en el punto de penalti y cuando Guruzeta remató solo en el segundo palo, pero el ibicenco la sacó en la línea de gol y evitó que el Athletic se pusiera con ventaja.

En una temporada donde el portero de 25 años conseguía asentarse como el portero titular del Mallorca, hasta la fecha había dejado más sombras que luces, especialmente en la derrota contra el Girona por 1-2 con dos errores suyos en ambos tantos.

El técnico bermellón, Jagoba Arrasate, habló despu��s del partido de que este triunfo podía suponer "un punto de inflexión" para el equipo. Quien más puede aprovechar este refuerzo principalmente es un Leo Román que, por fin, sacó esa versión salvadora que ya había mostrado contra Real Madrid y Barcelona el curso pasado.

Muriqi aprieta a Mbappé

Mientras, el delantero Vedat Muriqi marcó este sábado el primer 'hat-trick' de un jugador del conjunto balear desde 2008, año en el que fue Dani Güiza quien hizo el último contra el Murcia. Han pasado 17 años desde que el elenco insular no disfrutara de una actuación individual de este calibre, cuando el atacante jerezano lo hiciera en el año que fue pichichi vistiendo la elástica bermellona.

Muriqi consiguió sumar tres goles más a su cuenta particular en el duelo contra el Athletic Club, que supusieron que su equipo sumara un triunfo vital por 3-2 y se alejara de las posiciones de descenso.

El kosovar ya se había acercado a este logro en cuatro ocasiones con sendos dobletes, tres de ellos en 2025, y este sábado consiguió sumar su primer partido con tres goles con su club en una primera categoría nacional, puesto que en 2015 ya lo hizo con el Giresunspor turco en segunda división.

En total, el delantero de 31 años suma ya 14 goles en los 19 partidos que ha participado este curso y está a cinco de Mbappé. Además, está a sólo a dos de su tope goleador que marcó en el curso 2022-23, cuando jugaba a las órdenes de Javier Aguirre en su primera campaña completa en la isla.

Lo peor de sus estadísticas es que la mitad de sus goles no han llegado a transformarse en puntos con incidencia en la clasificación, porque los materializó en las derrotas contra el Real Madrid, el Espanyol, el Girona y el Rayo Vallecano, estas dos últimas en el arranque de 2026."Llevaba una buena racha pero no era suficiente para ganar los partidos. Los tres puntos son más importantes aún que los goles", dijo ante los medios de comunicación el balcánico.