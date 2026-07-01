La curiosa coincidencia de los Kluivert

En el Mundial 2026, Justin Kluivert falló un penalti ante Marruecos al palo derecho, el mismo momento que su padre, Patrick, vivió hace 26 años. Lo sorprendente: ambos errores ocurrieron un 29 de junio

Alguna vez te han dicho que tu historia ya está escrita en la vida? O incluso que te ha pasado una situación o has hecho algo y has dicho... "Uy esto me suena como si ya lo hubiera vivido". En el fútbol pasa algo similar. Hace solo tres días, ocurrió una coincidencia increíble.

En los penaltis entre Países Bajos y Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026, Justin Kluivert tiró un penalti, pero el balón se chocó contra el poste derecho defendido por Bono. Esto no es lo asombroso. Lo asombroso es que hace 26 años, su padre Patrick Kluivert vivió una situación casi idéntica. También falló su penalti de la misma forma, enviando el balón al mismo lado de la portería. pero no es solo eso, sino que la coincidencia se va también a la fecha, en donde los dos fallos se produjeron un 29 de junio.

El error de Patrick Kluivert

El error de Patrick Kluivert fue en la Eurocopa 2000, en el partido entre Países Bajos e Italia. El encuentro fue una pesadilla para los neerlandeses desde el principio. Durante los 90 minutos, no lograron sacar ni un gol y el partido se fue a la tanda de penaltis. Allí, la presión se multiplicó y la selección neerlandesa falló tres de sus cinco lanzamientos.

Entre los fallos más recordados estuvo el de Patrick Kluivert. Su disparo se estrelló contra el poste derecho defendido por Francesco Toldo. Esto dejó a Países Bajos sin opciones de pelear por la clasificación.

Se repite la historia

La historia se repitió en Monterrey hace solo unos días. Países Bajos volvió a pasarlo mal. Después del 1-1 en los 120 minutos, el pase se decidió en los penaltis. Justin Kluivert fue el encargado del segundo lanzamiento de los penaltis y asumió la responsabilidad en un momento de máxima presión. Sin embargo pensó igual que su padre y el balón terminó estrellándose en el palo derecho y Países Bajos volvió a quedarse fuera.

La tanda de penaltis en el Mundial 2026 tuvo de todo y se vivió con una tensión máxima. Marruecos avanzó a los octavos de final y dejó en el camino a Países Bajos. Esta eliminación dejó una imagen difícil de olvidar: padre e hijo, Patrick y Justin Kluivert, fallando un penalti en el mismo lado, el mismo día del calendario, pero con 26 años de diferencia.