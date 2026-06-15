La FIFA autoriza el uso del español

El organismo que preside la FIFA incorpora traducción al español en todas las conferencias oficiales del torneo después de las críticas generadas por varios episodios con periodistas y futbolistas como Achraf Hakimi, Vinícius Júnior y Frenkie de Jong

La FIFA ha dado marcha atrás en uno de los asuntos más controvertidos de los primeros días del Mundial 2026 y permitirá el uso del español en todas las ruedas de prensa oficiales del torneo. La decisión llega tras las críticas recibidas por las limitaciones que impedían formular preguntas o responder en español en conferencias donde no participaban selecciones hispanohablantes. El cambio de criterio se aplicará de manera inmediata y afectará a todas las comparecencias de jugadores, entrenadores y representantes de las selecciones participantes.

La polémica que obligó a la FIFA a modificar su protocolo

La controversia comenzó durante las primeras jornadas del campeonato, cuando varios periodistas denunciaron dificultades para utilizar el español en las conferencias de prensa oficiales. Aunque la FIFA defendía que no existía una prohibición explícita, la ausencia de traducción simultánea en español provocó que numerosas intervenciones fueran rechazadas por los moderadores.

Uno de los episodios más comentados se produjo antes del partido entre Brasil y Marruecos. Un periodista mexicano intentó formular una pregunta en español al internacional marroquí Achraf Hakimi, nacido en Madrid y plenamente capacitado para responder en ese idioma. Sin embargo, la organización recordó que la conferencia no disponía de traducción oficial al español, lo que generó una oleada de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Situaciones similares también afectaron a Vinícius Júnior y al neerlandés Frenkie de Jong, quienes se mostraron dispuestos a responder preguntas en español, pero terminaron utilizando otros idiomas para ajustarse al protocolo establecido por la FIFA

El español gana protagonismo en el Mundial 2026

La reacción de periodistas, aficionados y profesionales del sector fue inmediata. Las críticas se centraron en la contradicción que suponía restringir el uso del español en un Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, uno de los países con mayor número de hispanohablantes del planeta. Además, el español es una de las lenguas más utilizadas en Estados Unidos, sede principal del torneo.

La presión mediática terminó provocando una revisión interna de los procedimientos de comunicación. Según diversas informaciones publicadas este lunes, la FIFA ya ha incorporado intérpretes de español y ha habilitado los sistemas necesarios para garantizar que periodistas y protagonistas puedan comunicarse en esta lengua durante todo el campeonato.

La medida también refuerza el mensaje de inclusión que el organismo ha intentado proyectar en la edición más grande de la historia del Mundial, que cuenta con 48 selecciones participantes y se disputa en tres países anfitriones.

Un cambio celebrado por la prensa y los aficionados

La rectificación ha sido recibida de forma positiva por las asociaciones de periodistas deportivos y por numerosos profesionales acreditados en el torneo. Muchos consideran que el español debía haber estado presente desde el primer día debido al peso específico que tiene en el fútbol internacional.

La lengua española es utilizada habitualmente por futbolistas de distintas nacionalidades que desarrollan sus carreras en España o en ligas latinoamericanas. Casos como los de Hakimi, Vinícius o De Jong evidenciaron que la barrera no era lingüística, sino organizativa, ya que los jugadores podían mantener una conversación fluida en español sin necesidad de recurrir a otros idiomas.

La decisión también beneficia a los cientos de medios procedentes de España y Latinoamérica que cubren diariamente la competición y que ahora podrán realizar su trabajo con mayor normalidad.

Qué cambia a partir de ahora en las conferencias del Mundial

Con la nueva normativa, los periodistas podrán formular preguntas en español en cualquier rueda de prensa oficial, independientemente de las selecciones involucradas. Del mismo modo, jugadores y entrenadores podrán responder en español si así lo desean, contando con los servicios de interpretación necesarios para garantizar la comprensión del resto de asistentes.

Aunque la FIFA no ha realizado un gran anuncio institucional sobre el cambio, las nuevas directrices ya han sido trasladadas a los responsables de comunicación del torneo. De esta forma, el organismo pone fin a una polémica que había empañado el arranque de la competición y evita que una cuestión extradeportiva siga ocupando titulares en plena disputa del Mundial 2026.