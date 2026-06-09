Horario de los partidos de Marruecos en el Mundial: todos los partidos de la primera fase

El país africano que dirige Mohamed Ouahbi quiere volver a dar la sorpresa en el Mundial 2026, como ya hicieron en la pasada edición. Consulta las fechas, horarios y los rivales de Marruecos para esta primera fase de grupos

El Mundial de 2026 está a punto de comenzar. Este miércoles 11 de junio arranca una nueva edición del torneo más prestigioso a nivel de selecciones y todos los países están deseando demostrar su nivel en una primera y exigente fase de grupos. Para seguir y disfrutar un Mundial como es debido hay que conocer todos los detalles, especialmente teniendo en cuenta la diferencia horaria respecto a Estados Unidos, México y Canadá, los países organizadores del torneo. Por ello, en ESTADIO Deportivo, analizamos bien todos los horarios de juego de los países, en este caso Marruecos.

Los Leones del Atlas pertenecen al grupo C, por lo que debutarán en los primeros días de competición, y lo harán en un horario complicado de seguir en España, coincidiendo con la medianoche y provocando líos con el día exacto de juego, que mas adelante aclaramos bien. Primero, vamos a analizar sus opciones en esta competición.

Hamiki, Abde, Amrabat y Brahim lideran a Marruecos para el Mundial

El país africano ya dio la sorpresa en el último Mundial de 2022, cuando consiguieron lograr su mejor resultado en esta competición al ser los cuartos clasificados, eliminando en el camino a equipos como España. Por ello, esta edición quieren volver a dar dolores de cabeza a las grandes selecciones, empezando por Brasil, el que será su rival en este torneo.

Para ello, la convocatoria de Mohamed Ouahbi cuenta con jugadores muy destacados a nivel de clubes. Entre sus filas cuenta con múltiples jugadores de La Liga, como Ez Abde y Sofyan Amrabat, del Real Betis, y Brahim Díaz, del Real Madrid. También está en su lista de 26 jugadores Achraf Hakimi, el defensa del PSG y actual campeón de Champions. Unos futbolistas que ya guiaron a Marruecos a proclamarse campeones de la Copa África, aunque fuera tras una decisión polémica en los despachos.

Aunque eso sí, los amistosos de preparación antes de la copa del mundo han sido un arma de doble filo para los marroquís, que pueden quedarse sin el bético Abde. Las pruebas médicas pertinentes han determinado que el extremo sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha de grado medio, por lo que su participación está más que en duda.

Horarios de todos los partidos de Marruecos en el Mundial 2026

¿Cuáles son los rivales de Marruecos en la fase de grupos?

Marruecos forma parte del grupo C, en el que tendrá que enfrentarse a la Brasil de Carlo Ancelotti, a Escocia y a Haití en busca del mayor número de puntos para estar en dieciseisavos. En principio, todo apunta a que el equipo que dirige Mohamed Ouahbi avance a la siguiente ronda, ya que pasan los dos primeros clasificados de cada grupo y este año, como novedad, ocho de los mejores terceros. Sin embargo, en el Mundial todo puede pasar.

¿A qué hora juega Marruecos el Mundial 2026?

Marruecos comenzará su andadura en el Mundial el próximo día 14 de junio a las 00:00 horas en España, cuando debute ante Brasil. Su siguiente rival será Escocia, al que se medirá el día 20 también a las 00:00 hora española, y por último se enfrentará a Haití el día 25, también a media noche. Eso sí, es importante tener en cuenta que los partidos, al ser a las doce de la noche, cuenta como el día siguiente, pero no puede haber confusiones. Su primer partido contra Brasil será la noche del sábado 13 al domingo 14.