El Mundial 2026 ya no puede esconder la guerra, la política y el miedo

La Copa del Mundo más grande de la historia arranca entre visados bajo sospecha, protestas sociales, temor migratorio y una pregunta incómoda para la FIFA: qué queda de la fiesta cuando el balón no tapa el ruido

El Mundial 2026 debía ser la gran fiesta global del fútbol. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones, repartida entre Estados Unidos, México y Canadá, vendida como una celebración continental, moderna y abierta.

Pero la pelota todavía no ha empezado a rodar y el torneo ya llega cargado de una incomodidad difícil de disimular. Este Mundial nace entre guerra, tensión diplomática, fronteras endurecidas, protestas sociales, miedo migratorio e inseguridad. El problema no es que el fútbol conviva con el mundo real, sino que esta vez la realidad amenaza con entrar al estadio antes que los jugadores.

Estados Unidos convierte el Mundial 2026 en un torneo bajo sospecha

Estados Unidos será el gran centro deportivo y comercial del Mundial 2026, pero también el foco principal de sus contradicciones. La FIFA eligió al país más poderoso del mundo para sostener la mayor parte del torneo; ahora descubre que ese poder también tiene fronteras, vetos, controles y consecuencias.

La tensión con Irán es el ejemplo más visible. La Selección iraní ha tenido que preparar su Mundial en un clima político envenenado, con restricciones y problemas de visado para parte de su delegación, y con sus aficionados pendientes de decisiones que poco tienen que ver con el fútbol.

El mensaje que queda es devastador para el espíritu del torneo. La FIFA insiste en vender inclusión, pero algunos equipos, periodistas, trabajadores y aficionados aterrizan en Norteamérica con la sensación de estar bajo sospecha antes incluso de enseñar una entrada. El Mundial, por definición, debería abrir puertas. Este parece haber empezado levantando controles.

Irán, FIFA y Donald Trump: cuando la geopolítica se sienta en el palco

La Copa del Mundo nunca ha sido neutral del todo. Argentina 1978, Rusia 2018 o Qatar 2022 demostraron que el fútbol no flota por encima de la política, sino que suele aterrizar justo en medio. Lo distinto de 2026 es que la política no se queda fuera del estadio: condiciona permisos, vuelos, delegaciones, aficiones y hasta la percepción de seguridad.

El caso iraní resume una fractura mayor. Si un país participante siente que sus aficionados no pueden viajar con normalidad, si parte de sus técnicos encuentra obstáculos y si la delegación debe reorganizar su logística por decisiones políticas, entonces la competición ya no empieza en igualdad.

La FIFA no puede esconderse. Si eligió tres anfitriones, también eligió sus contextos políticos. Y cuando esos contextos chocan con los derechos humanos básicos, el problema deja de ser local y pasa a ser estructural.

México abre el Mundial entre protestas, desaparecidos y blindaje

México aporta al Mundial una carga simbólica enorme. El Estadio Azteca, la memoria de 1970 y 1986, un país que vuelve a abrir una Copa del Mundo y una afición que vive el fútbol con una intensidad incomparable. Pero la postal no alcanza para tapar el problema de fondo.

En los días previos al arranque, las protestas sociales han tomado protagonismo. Colectivos de familias de desaparecidos, sindicatos docentes y grupos civiles han utilizado el Mundial como altavoz.

La respuesta institucional: un amplio despliegue de seguridad, con coordinación entre fuerzas federales y locales, vigilancia reforzada y protección especial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Todo ello deja una imagen incómoda: la fiesta del fútbol empieza rodeada de uniformes.

Canadá no tiene balas, pero sí una factura social incómoda

Canadá aparece, en comparación, como el anfitrión más tranquilo. No carga con el mismo nivel de tensión migratoria que Estados Unidos, ni con los mismos problemas de violencia que México. Sus sedes, Vancouver y Toronto, proyectan una imagen de orden, seguridad y modernidad.

Pero sería ingenuo presentar a Canadá como el lado limpio del Mundial. Allí el conflicto no está en las armas, sino en el precio social del espectáculo. Vancouver ya vivió con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 un debate profundo sobre gentrificación, desplazamiento de personas vulnerables y uso del espacio público.

Colectivos sociales han advertido del riesgo de que las personas sin hogar sean apartadas de las zonas más visibles para que la ciudad luzca mejor ante las cámaras. No se trata de afirmar lo que las autoridades niegan, sino de escuchar una alarma social que se repite cada vez que un megaevento aterriza sobre una ciudad.

El balón rodará, pero el Mundial 2026 ya perdió inocencia

Cuando empiece el torneo, el fútbol hará lo que siempre hace: imponerse durante noventa minutos. Habrá goles, lágrimas, himnos, sorpresas, héroes inesperados y noches que quedarán en la memoria en un torneo con 48 Selecciones, 12 grupos y 104 partidos. Eso también será real.

Pero no debería bastar para borrar lo demás. Este Mundial llega manchado antes de empezar porque ha convertido sus propias contradicciones en parte del espectáculo. La guerra y la geopolítica entran por los visados. La inseguridad entra por los anillos policiales. La desigualdad entra por las protestas. La política entra por todas partes.

El Mundial 2026 puede ser inolvidable. De hecho, seguramente lo será. Pero no solo por sus partidos. También por haber demostrado, con una claridad incómoda, que el fútbol ya no puede venderse como un refugio limpio cuando se juega sobre un suelo lleno de grietas.