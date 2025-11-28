Guardiola, claro con Bernardo Silva: "Si se queda, estaré encantado y feliz"

El técnico del City respalda públicamente al portugués, cuyo contrato acaba en 2026 y sigue sin renovación a la vista

Pep Guardiola ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los asuntos que más inquietan al Manchester City: el futuro de Bernardo Silva. El portugués, convertido en un símbolo del proyecto y recién estrenado como capitán, continúa sin renovar un contrato que expira en 2026. Mientras los rumores sobre su posible salida vuelven a intensificarse, el entrenador catalán lanzó un mensaje que combina afecto, prudencia y una realidad incontestable: la decisión final será del propio futbolista.

Un pilar del City que todavía no define su futuro

Guardiola fue directo en rueda de prensa. “Quiero lo mejor para Bernardo, y si decide quedarse estaré encantado y feliz”, dijo, dejando clara su postura sin ejercer presión pública. El técnico insistió en que no conversa con él sobre su continuidad, porque entiende que la elección afecta tanto al jugador como a su entorno más íntimo. “Siempre deseo lo mejor para su familia. Lleva nueve años aquí y sabrá lo que es mejor para todos”, remató.

El mensaje de Guardiola llega en un momento clave. Bernardo ha sido indispensable durante casi una década y, esta temporada, su rol se ha multiplicado con la marcha de Kevin De Bruyne. Además de su peso táctico, su influencia en el vestuario es determinante, algo que el club valora como un activo difícil de reemplazar.

Un capitán en plena forma y con mercado abierto

Mientras la directiva trabaja desde hace meses en una posible extensión de su contrato, la realidad es que no existen aún negociaciones avanzadas. Fabrizio Romano ya advirtió recientemente de que hay una “posibilidad seria” de que el futbolista agote su contrato y quede libre. La situación preocupa en el Etihad, sobre todo porque el jugador sigue atrayendo interés desde Europa… y también desde Arabia Saudí, donde ya recibió propuestas millonarias.

El Benfica, su antiguo club, permanece atento a cualquier movimiento, igual que varias entidades italianas. Pero el principal obstáculo es conocido: su alto salario actual, difícil de asumir fuera de la Premier League. Pese a ello, el portugués no ha cerrado ninguna puerta.

En septiembre, él mismo dejó una pista que hoy cobra aún más peso: “Sé exactamente lo que voy a hacer, pero no es momento de hablar. Ahora toca centrarse en el City”. Desde entonces, la intriga no ha hecho más que crecer.

Guardiola pide calma mientras el City planea escenarios

El club vive una transición delicada. Tras la salida de De Bruyne y la irrupción de jóvenes centrocampistas, Bernardo es el enlace entre dos generaciones. Guardiola, consciente de esa complejidad, evita dramatizar. Prefiere que sea el propio jugador quien marque los tiempos. “Al final, él decidirá junto al club qué es lo mejor”, concluyó.

Por ahora, el City solo puede esperar. Bernardo sigue siendo protagonista, referente y capitán. La decisión final, sin embargo, sigue envuelta en silencio.