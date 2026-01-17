Alineaciones Osasuna - Oviedo: Posibles alineaciones de Osasuna y Oviedo en la jornada 20 de LaLiga

Osasuna busca alejarse de la zona baja de la clasificación, mientras que el Real Oviedo intentará una jornada más dejar de ser el colista

Este sábado, Osasuna y Real Oviedo se verán las caras en el Estadio de El Sadar a partir de las 18:30 horas, en un encuentro marcado por la necesidad y la urgencia de ambos conjuntos. Navarros y asturianos afrontan el choque inmersos en la zona baja de la clasificación, con objetivos similares y con la presión de no dejar escapar una oportunidad clave para sumar puntos en la lucha por la permanencia.

Osasuna llega a esta jornada en la decimoquinta posición con 19 puntos, coqueteando peligrosamente con los puestos de descenso. El conjunto rojillo atraviesa un momento delicado de la temporada, con resultados irregulares en LaLiga y con un golpe anímico reciente tras quedar eliminado de la Copa del Rey en penaltis. En el campeonato liguero, los de Pamplona solo han logrado una victoria en sus últimos seis encuentros, una racha que ha encendido las alarmas en El Sadar y que obliga al equipo a reaccionar cuanto antes para no verse arrastrado a la zona roja de la tabla.

Enfrente estará un Real Oviedo colista con 13 puntos, que continúa sin encontrar regularidad ni resultados positivos fuera de casa. El conjunto asturiano es el equipo menos goleador del campeonato y necesita empezar a sumar de tres si no quiere desengancharse definitivamente de la pelea por la permanencia. El duelo en Pamplona se presenta, por tanto, como una final anticipada para ambos equipos.

Bajas y sanciones en ambos equipos

Osasuna afronta el encuentro con algunas ausencias importantes. Iker Benito continúa siendo baja de larga duración tras sufrir una grave lesión de rodilla, mientras que Valentín Rosie tampoco estará disponible por problemas físicos. Además, Aimar Oroz es duda hasta última hora por molestias, aunque el cuerpo técnico confía en poder contar con él. El resto del bloque habitual estará disponible para un partido que se antoja decisivo.

En el Real Oviedo, la situación es más complicada. Ojie Ejaria, Nacho Vidal y Álvaro Lemos no han entrado en la convocatoria por lesión, mientras que Eric Bailly y David Carmo también causan baja, dejando muy mermada la defensa carbayona. Estas ausencias obligarán al técnico visitante a introducir cambios y a reforzar el centro del campo para tratar de competir en un escenario exigente como El Sadar.

Osasuna quiere rehacerse tras el tropiezo copero

El conjunto rojillo llega al choque con la necesidad de pasar página tras la eliminación en la Copa del Rey. Osasuna cayó en la tanda de penaltis después de dejar escapar una ventana durante el partido, un desenlace doloroso que ha dejado al equipo sin opciones en el torneo del KO. Ahora, todas las energías están puestas en LaLiga, donde los navarros necesitan sumar de tres en casa para recuperar confianza y alejarse de los puestos de descenso.

El Oviedo busca su primera victoria a domicilio

Por su parte, el Real Oviedo sigue en busca de su primera victoria fuera de casa en lo que va de temporada. Los asturianos saben que puntuar en Pamplona sería un impulso anímico fundamental para no desengancharse de la pelea por la permanencia. Un nuevo tropiezo lejos del Carlos Tartiere complicaría aún más sus opciones de reacción en la segunda vuelta.

Posibles onces del partido Club Atlético Osasuna - Real Oviedo, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga

Osasuna: Sergio Herrera, Jorge Herrando, Boyomo, Catena, Abel Bretones, Lucas Torró, Moncayola, Rubén García, Víctor Muñoz, Moi Gómez y Ante Budimir

Real Oviedo: Aarón Escandell, Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Costas, Rahim, Sibo, Colombatto, Chaira, Alberto Reina, Brekalo, Federico Viñas